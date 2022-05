Videli bomo od nesojenega dueta do grammyjeve nagrajenke

Zvezdniška ruleta je osmerici nastopajočim za jutrišnjo oddajo šova Znan obraz ima svoj glas določila nove imitacije. Tokrat bomo med drugim doživeli glasbeni duet, ki je odpadel zaradi korone, lomilca ženskih src, pop operni duet in priljubljeno Maraayo.

Zmagovalec desete oddaje, priljubljeni glasbenik Mario Pešić, bo tokrat slekel kosmati kostum Zveri in stopil v čevlje enega in edinega Jana Plestenjaka, zapel pa bo njegov veliki hit Meni dobro je. "Na ruleti sem si zaželel Princa, pa sem dobil princa slovenske glasbe. Drugič moram na ruleti bolj definirati, kaj si želim. (smeh) To bo zame spet vokalni izziv, še posebej, ker me bo v živo gledal originalni Jan," je priznal Mario.



BQL

Priljubljena brata Anej in Rok Piletič bosta kostum evrovizijski zmagovalcev Olsen Brothers zamenjala za kostuma Eda Sheerana in Andrea Bocellija ter odpela vokalno težko pesem Perfect Symphony. "To bo zelo zanimiv duet, sploh, ker Rok poje opero, kar pomeni, da sem jaz spet na boljšem," je v smehu povedal Anej, Rok pa dodal: "Jaz sem se namučil tudi z izgovorjavo italijanščine in še opernim petjem. Pustite se presenetiti, vaje so bile težke, ampak bom dal vse od sebe."

ADRIJANA KAMNIK

Po dvojni imitaciji Lady Gaga in Ariane Grande bo priljubljena Korošica tokrat stopila v čevlje Billie Eilish, zapela pa bo njen z grammyjem nagrajeni hit Bad Guy. "To bo moja prva imitacija, kjer je original pevka mlajša od mene. (smeh) Nisem fen moderne glasbe, ampak Billie je kul in se veselim nastopa, čeprav je ona čisto nasprotje meni, ki sem polna energije," je še v smehu priznala Adrijana.

DAMJANA GOLAVŠEK

Vedno nasmejana pevka in učiteljica petja se bo iz country legende Shanie Twain prelevila v priljubljene igralko in pevko Bette Midler iz filma Čarovnice se vračajo ter odpela pesem I Put A Spell On You. "Hkrati bom morala peti in biti zlobna. (smej) Bette je zakon, pesem poznam, ker je v stilu muzikala. Čaka me dramatičen in teatralen nastop, ki ga že komaj čakam," je povedala navdušena Damjana.

NASTJA GABOR

Iskrena in nasmejana pevka bo slekla kostum energične pevke Taylor Dayne in bo na oder prišla kot Marjetka Vovk - Maraaya, zapela bo pesem 1000 let. "To bo kar velik izziv, ampak se bom poskušala čim bolj približati glasu Marjetke. Upam, da bo na koncu zadovoljna z imitacijo," je z nasmeškom povedala Nastja.

MARTINA MAJERLE IN MATEVŽ DERENDA

Priljubljena hrvaška pevka in slovenski pevec pa sta dočakala dan, ko bosta lahko zapela glasbeni duet, ki je zaradi korone odpadel v šesti oddaji. Martina bo slekla kostum temačni kostum pevke skupine Nightwish in se prelevila v kolumbijsko zvezdnico Shakiro, Matevž pa bo iz Nuše Derenda postal ameriški pevec Maluma, navdušila pa bosta s pesmijo Chantaje. "Pa sva ga dočakala! Najin nesojeni duet," sta v smehu komentirala pevca, Martina pa dodala: "Če sem čisto iskrena mi Shakirin način petja ni všeč, saj poješ, kot da ti gre na bruhanje. (smeh) Shakira bo velik izziv zame, pa tudi všeč mi je, da bom imela duet z Matevžem, ki je za ples in super poje, zato vem, da bova postregla odlično imitacijo." Nad duetom z Martino je navdušen tudi Matevž: "Samo da nisem sam na odru. (smeh) Sem tudi sam komaj čakal ta duet. Martina je odlična vokalistka, edino španščina je manjša ovira, ampak bom stisnil. Plesni koraki salse pa bodo v imitaciji zagotovo na odru."

Kako se bodo z novimi preobrazbami odrezali nastopajoči, bo znano jutri ob 20. uri na POP TV.