VIDEO: Vsi nastopi finalistov Znanega obraza

Po enajstih oddajah smo dobili štiri finaliste, ki se bodo v dvanajsti oddaji potegovali za laskavi naslov najboljšega imitatorja pete sezone priljubljenega šova imitacij Znan obraz ima svoj glas. Se še spomnite, v koga so se preobrazili Srđan Milovanović, Matic Supovec, David Amaro in Eva Boto?

Srđan Milovanović, Matic Supovec, David Amaroin Eva Botoso finalisti letošnje, pete sezone šova Znan obraz ima svoj glas. Za vsemi tekmovalci, tudi za Majo Oderlap, Petro Zore, Alexa Volaska in Ano Dežman, je enajst nedelj živčnih vojn, ogretih glasilk in zanimivih nastopov, pri katerih so morali velikokrat iz svoje cone udobja.

Matic, Eva, Srđan in David FOTO: Miro Majcen

Srđan Milovanovićje navdušil z balado Hallelujahpokojnega Leonarda Cohena. Prav ta imitacija mu je v oddaji prinesla zmago. Preobrazil se je tudi v pozitivnega rakca Sebastiana, dobrega prijatelja male morske deklice Ariele. Med preobrazbami se je moral 'naučiti' tudi portugalščine, ko se je preobrazil v Brazilca Michela Teloja, ki ga poznamo po hiti Ai se tu pego. Vse njegove preobrazbe si oglejte v spodnjem videu.

Matic Supovec je žirantko Laro Komar z imitacijo njej ljubega Stevena Tylerjatako navdušil, da mu je po končani točki stekla v objem. Predstavil se je tudi kot član skupine Beatles in navdušil Heleno Blagne. Preobrazil se je v zmagovalca Evrovizije, v Šveda Månsa Zelmerlöwa in še in še. Vse njegove preobrazbe si oglejte v videu spodaj.

David Amaro, tekmovalec, ki je na kameri priznal, da je gej, in Denisu zaupal zgodbo, zakaj je zapustil Slovenijo in se kot mlad talentirani pevec odpravil v Manchester, je navdušil predvsem z imitacijo Halida Bešlića. Preobrazba, ki si jo je neskončno želel in jo potem v deveti oddaji končno tudi dobil, je bila njemu ljuba srbska pevka Svetlana Ražnatović - Ceca. Kar dvakrat je postal Justin – enkrat Bieber, enkrat Timberlake. Naplesal pa se je v točki Georgea Michaela in Maske. Vse njegove nastope si lahko ogledate v videu spodaj.

In edina ženska finalistka Eva Boto? Navdušila je s svojim vokalom in gledalce osvojila s svojo nerodnostjo, sploh ko ji je kdo omenil njeno 'zvezdniško simpatijo' Challeta Salleta. Tega je v eni od oddaj tudi imitirala in navdušila z rapanjem. Ko se je preobrazila v Ariano Grande, je dokazala, da je lahko tudi seksi, čeprav ji ta vloga ni najbolj blizu. Njene preobrazbe si lahko ogledate v videu spodaj.

