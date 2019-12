Vsi dosežki Nike Kljun: od Britney in J.Lo do Bieberja

V nedeljo zvečer na četrti žirantski stolček šova Znan obraz ima svoj glas naravnost iz Hollywooda prihaja slovenska ambasadorka plesa, koreografinja in plesalka Nika Kljun. Poznate njeno zgodbo, ki jo lahko z zlatimi črkami zapišemo kot zgodbo o uspehu?

Čeprav bo januarja prihodnje leto Nika Kljun dopolnila 32 let, pleše že odkar je shodila. Danes je veliko ime v plesnem svetu tako doma kot v tujini in čeprav danes dela z največjimi zvezdniškimi imeni, je bila Nikina pot zahtevna. "Za vse je zaslužno moje trdo telo in spontana pot. Kar daš, se ti povrne. Čeprav imaš slab dan in te stokrat zavrnejo. V Ameriki je zavrnitev res veliko. Nešteto je dobrih plesalcev in koreografov. Vedno sem verjela vase, ker sem vedela, da sem svojemu delu predana z ljubeznijo in se mi mora to nekje vrniti. Ne stopaš po drugih, živiš za svoje delo. To vizijo in vero sem vedno imela. Rada sem močna ženska in sem ponosna na to, da sem ženska. Še danes me velikokrat, ker sem ženska, ne jemljejo resno. Potem pa pride na sestanek kdo, ki je pol tako talentiran in izučen, ampak je moški, zna dvigniti glavo in je takoj največji car. Če lahko navdihnem vsaj eno žensko ali deklico na dan, je to zame vse," je priznala Nika. Nika je v svoji karieri ustvarjala vsestranskost, trenirala pa je v jazzu, baletu, tapu, hip hopu, uličnem jazzu, plesni dvorani in v latinskoameriških plesnih slogih. Tekmovala je z velikim uspehom in postala več kot 30-kratna državna prvakinja, evropska prvakinja, pri 17 letih pa jo je njen nastop v hip hop solo ponesel do naziva svetovne prvakinje v organizaciji IDO. Medtem ko je Slovenijo zastopala na mednarodni ravni, je kot plesalka in koreografinja domovini prinesla množico mednarodnih nagrad. Nika je tudi pri 17 letih postala glavna trenerka Bolera, prejela pa je tudi častna priznanja Slovenske zveze plesnega športa in Nacionalnega olimpijskega komiteja Slovenije.

Ves svet danes Niko označuje z vzdevki plesalka, koreografinja, plesna zvezda, umetnica, sama pa skromno doda: "Ljudje me označujejo za plesalko, kar še vedno sem, vendar sem predvsem predavateljica. Delam po vsem svetu in zares sem v samem središču dogajanja in v samem vrhu plesnih imen. Poleg tega sem koreografinja in imam za sabo že veliko projektov, na katere sem zelo ponosna,"je povedala Nika, ki se lahko pohvali s sodelovanjem v odmevnih televizijskih šovih, koreografirala je latinske grammyje, šov So You Think You Can Dance na Portugalskem in v Ukrajini, konec leta 2016 pa je koreografirala plesni šov La Banda Simona Cowella, kar si šteje za res velik dosežek. V njenem življenjepisu najdemo tudi nastope v šovih kot so MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards, American Music Awards in Young Hollywood Awards, v živo je nastopala v televizijskih oddajah America's Got Talent, Dancing with the Stars, The Voice in The X-Factor (ZDA, Velika Britanija in Francija). Nika je gostovala tudi z Move Live on Tour (v kateri sta igrala Derek in Julianne Hough) ter z modno turnejo Macy's Glamorama. Seznam zvezdnikov, s katerimi je Nika Kljun – plesni ponos Slovenije, že delala, je resnično zelo dolg, na njem pa najdemo sama največja imena glasbene industrije –Jennifer Lopez, Britney Spears, Justin Bieber, Beyonce, Justin Timberlake, Pitbull, zasedba One Direction, Ne-Yom, Jason DeRulo,Cher Lloyd, Donna Summer,Matt Pokora, Brothers Chopstick in številni drugi. "Najbolj me je navdušila Beyonce s svojo preprosto osebnostjo, a pravo mero profesionalnosti. Je pa delo z zvezdniki lahko dokaj težko in tudi neprijetno. Žalostno je, da so se nekateri najstniški idoli, s katerimi sem sodelovala ali bila z njimi vsaj v stiku, izkazali za drugačne osebe, kot pa jih poznamo iz medijev. Vse izhaja iz negotovosti do sebe, kar je žalostno. Rekli bi, da imajo vse, kar si želijo, imajo slavo, denar, pogoje za neizmerno srečo, a ni tako. Ne me narobe razumeti, obstajajo tudi zvezdniki, s katerimi je nadvse prijetno sodelovati, a pri večini smo plesalci razočarani," še doda Nika, ki je kljub uspehu ostala na realnih tleh. "V času, ko bi mi uspeh lahko stopil v glavo, sem zahvaljujoč preteklim izkušnjam postajala vedno bolj ponižna. Včasih me ljudje vprašajo, kdaj bom spet plesala s kakšno zvezdo, vendar se mi zdi energija, ki jo dobim z delom s takšnimi ljudmi, veliko močnejša. Ko plešeš z velikimi zvezdami, s tabo pogosto ravnajo kot s smetjo. Ugotovila sem, da me delo s smetano estrade ne osrečuje dovolj in me ne izpopolnjuje," je še priznala Nika.

Obsežen je tudi Nikin življenjepis koreografinje. Leta 2018 je Nika postala koreografinja Britney Spears za svojo rezidenco v Las Vegasu, "Domination", in prinesla svoj edinstven okus številnim Spearsovim najljubšim, klasičnim ploščam. Nika je koreografirala tudi za zaključno slovesnost svetovnega pokala FIFA 2018, pri čemer tesno sodeluje z Willom Smithom in Nickyjem Jamom. Koreografirala je tudi uvodno številko oddaje Ellen, v kateri je bil Sean Hayes – zvezda divje uspešnega in dolgoletnega ameriškega sitoma, Will in Grace. Nikino delo je bilo predstavljeno tudi v Latvijskih grammyjih 2017 (koreograf za J Balvin feat. Francoska Montana & Steve Aoki, Nicky Jam, Natalia Lafourcade, Juanes feat. Alessia Cara &Logic, Lila Downs), v filmu Mikey Mouseob 90. rojstnem dnevu (ABC) ter na oddaj talentov America's Got Talent, So You Think You Can Dance (ZDA, Ukrajina, Portugalska). Korenina Nike je bila predstavljena tudi v pevski tekmovalni seriji La Banda na televiziji Univision (ustvarila sta jo Ricky Martin in Simon Cowell). Njeno koreografsko delo je bilo predstavljeno tudi na mednarodni ravni, ko je koreografirala za Jacky Cheung "Classic Tour" (Azija). S plesom je prečkala kanale, Nika pa je bila tudi koreografinja za poletno kampanjo Kellogg. Kljub uspešnosti v industriji, pa Nika še naprej poučuje ples na mednarodni ravni. Poučevala je v več kot 35 državah po vsem svetu. Nika redno uči plesne razrede v Los Angelesu in že skoraj deset let poučuje v svetovno znanem plesnem kompleksu Millennium. Njeno delo si lahko ogledate na njenem YouTube kanalu "Nika Kljun", ki je pridobil več kot pol milijona naročnikov in objavil viralne video posnetke svoje koreografije. Nika je bila tudi na fakulteti s prestižno plesno konvencijo "Skoči!", ki je največja plesna konvencija na svetu, na fakulteti je bila tudi koreografinja za Monsters of Hip Hop Dance Convention in za Hollywood Dance Jamz Convention. In prav s svojimi izkušnjami in znanjem bo Nika Kljun jutri zvečer popolna četrta žirantka šova Znan obaz ima svoj glas. Kako se bo Nika odrezala kot žirantka, ne zamudite jutri, v nedeljo, ob 20. uri na POP TV.