Vsi so si enotni: Občinstvo prinaša čisto drugo energijo

Da občinstvo naredi svoj čar, je že dolgo znano. Po dveh koronskih letih, ko so televizijski šovi potekali brez gledalcev v studiu, pa je osma oddaja šova Znan obraz ima svoj glas spet odprla vrata za gledalce in gledalke v živo.

"Končno! Bilo je res neverjetno, super so bili čisto vsi. To je čisto druga energija v studiu, ker dejansko vidiš tudi obraze ljudi, ko reagirajo na čustvene in zabavne trenutke na odru. Občinstvo v studiu je bilo res vrhunsko in je komaj čakalo, da pride spet lahko na ogled oddaje v živo. In tudi mi smo jih komaj čakali," sta vsa navdušena po oddaji povedala voditelja šova, Peter Poles in Sašo Stare.

Z njima se strinja tudi zvezdniška žirija. "Jaz bom občutke opisala samo z eno besedo: fantastično!" je priznala navdušena Ana Maria Mitič, Andrej Škufca pa dodal: "Ja, res je bilo super, ker je to čisto druga energija v studiu. Pa tudi bolj vroče je bilo kot ponavadi, ampak se je res izplačalo malo "zašvicati". (smeh) Z njima se strinja tudi Helena Blagne: "Ja, res je bilo noro dobro, ker je bilo čutiti čisto drugi naboj v studiu."



Več vsebin iz šova Znan obraz ima svoj glas in novic iz zakulisja šova najdete TUKAJ.