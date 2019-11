Z imitacijo je ponovno slavila odlična Ana Dežman

Osem znanih nastopajočih je v tokratni oddaji navdušilo z imitacijami in zelo raznolikimi glasbenimi žanri. Videli smo tudi nov glasbeni duet, in sicer med Srđanom in Maticem, Ana je imitirala svojo mamo Eldo Viler, ki se je v oddajo oglasila po telefonu in čestitala hčerki za nastop, Eva pa je imitirala četrtega žiranta Challeta Salleta. Po seštevku ocen gledalcev, žirije in sotekmovalcev je na koncu kot zmagovalna preobrazba večera slavila Ana Dežman kot Elda Viler.



V koga so se znani nastopajoči preobrazili ta teden?



PETRA ZORE

Prva je na oder stopila učiteljica in pevka, ki jo je tokrat čakal poseben izziv, saj se je prelevila v zmagovalko Evrovizije 2018, izralesko superzvezdnico Netto, odpela pa je njeno zmagovalno pesem Toy. "Danes sem ob tvojem nastopu doživela isti občutek kot pri Netti na Evroviziji. Energija je špricala iz tebe in bila si odlična, super, ravno prav nora, zmešana Netta," je povedala Lea, Lara pa dodala: "Agresivna, jezna kokoš si bila. To je kompliment. Kakšna dobra mimika in vokal... Čestitke tudi za njeno prepoznavno škiljenje. (smeh) Seksi si bila zelo." Naslednji je komentiral Marko: "Jaz sem se najprej ustrašil, kam se je skrila moja najljubša tovarišica, potem pa si me prevzela in navdušila z imitacijo. Zelo dobro." Svojo oceno je podal tudi Challe Salle: "Super si bila, odštekana, energična, tvoj pogled me je pa čisto hipnotiziral in imela si tako zapeljiv glas kot Netta."



ALEX VOLASKO

Drugi je oder imitacij zavzel mlad glasbenik, ki se je tokrat prelevil v pevca kultne skupine Beach Boys, zapel pa je uspešnico Surfin. "Ko slišim ta komad, vedno norim zraven, in danes sem tudi norela. Začutila sem tudi ta poziven vajb in bil si res super," je ocenila Lara, Lea pa nadaljevala: "Top si bil! Odlično si izpeljal nastop in me prepričal tudi z vsemi višinami glasu." Svojo oceno je podal tudi Challe Salle: "Zelo dobro. Moral si najti ravnotežje med gibanjem na srfu in petjem... Vse si zadel v nulo. Top, bravo." Zadnji je ocenjeval Marko: "Meni je bilo super, tako vokalno kot v imitaciji. Pogrešal sem mogoče malo več blesavosti iz tistega obdobja, ampak si me prepričal."



DAVID AMARO

Naslednji je na oder stopil priljubljeni pevec, ki je stopil v čevlje legendarnega Princa, zapel pa je njegovo uspešnico iz leta 1986, Kiss, v nastopu pa je z nogami uspešno naredil tudi špago. "Brez besed sem... Prince je bil zame edini, na katerega sem v diskotekah šel plesat. Imel si njegovo energijo, tako glasbeno kot tudi tisto seksualno. Dobil boš ogromno točk," je povedal Marko, Challe Salle pa dodal: "Model, potrgal si, vsa čast. Bil si enkraten in naredil si odlično imitacijo, ki ni bila lahka." Oceno je podala tudi Lea: "Pašejo ti te malo odštekani liki in tudi Princa si odfural odlično. Vsi njegovi toni glasu so bili odlični in ti čestitam, da si izpeljal imitacijo do konca." Zadnja je komenitrala Lara: "Jaz pohvalim tvojo ekstravaganco in natančno. Bil si divji in elegantno nor, kar je Princa delalo edinstvenega... in tebi je uspelo biti edinstven."



SRĐAN MILOVANOVIĆ IN MATIC SUPOVEC

V šesti oddaji smo bili priča tudi novemu glasbenemu duetu, ki sta ga odpela glasbeni igralec in narodno-zabavni pevec. Postala sta Pedro Capó in Farruko, zapela pa sta letošnjo poletno latino-pop uspešnico Calma. "Srđan, vem, da je težko rapat v pravem flowu, tebi je to odlično uspelo. Matic, tebi pa tudi čestitke za spanščino in tale latino šarm. Mene sta navdušila," je povedal Challe Salle, Lea pa dodala: "Srđan, ta rap je bil zelo zahteven in si me prepričal, res si bil lagano. Matic, čakala sem, da me zašarmiraš z glasom in si odlično to oddelal. Sem mislila, da gledam original." Oceno je podal tudi Marko: "Najboljša beach točka večera. Srđan, ujel si te raperske geste z rokami. Matic, ti pa postajaš uradno največji šmibker vseh časov. Vsa čast obema, dobila bosta ogromno točk, seveda." Kot zadnja je komentirala Lara: "Dve odlični pojavi sta se na odru zlili v eno, kar je super. Srđan, ti bi lahko zdrsnil v karikaturo, pa nisi in si zdržal do konca. Matic, ti si me pa zašarmiral in si bil zapeljiv, pogrešala sem malo miganja z bokci, ampak bil si res odličen."



MAJA ODERLAP

Pevka in voditeljica se je tokrat probrazila v legendarno italijansko pevko Raffaello Carra, zapela pa je njen veliki hit Ballo Ballo. "Vse sem razumela in bila si fantastična. Jaz sem se čisto sprostila ob tvoji italijanščini in uživala. Bila si identična kot Raffaella. Bravo," je povedala Lara, Lea pa dodala: "Maja, paše ti, da se te vrže v kak nov žanr, ki se jih morda bojiš. Odlična si bila, perfektna." Marko je komentiral: "To je bila glasba mojih staršev in se spomnim teh komadov iz otroštva in tudi danes sem užival, ko sem te gledal. Bila si odlična." Zadnji je ocenjeval Challe Salle: "Meni so Italijanke res všeč in sem vesel, da sem danes tu gledal tebe. Nasmeh, nastop, vokal, res odlično vse skupaj."



EVA BOTO

Navihana Korošica Eva Boto se je tokrat spoprijela z zahtevnim izzivom, saj je za en večer postala eden najbolj priljubljenih slovenskih raperjev, Challe Salle, ki jo je kot četrti žirant gledal v živo, zarepala pa je njegovo mega uspešnico Lagano. "Eva, Eva, mene si tako zelo nasmejala. Tako si nas segrela kot pravi Challe Salle. Bila si res top in peti v original tonaliteti je res zelo zahtevno," je komenitrala Lea, Marko pa dodal: "Popeljala si me v Štepanjsko naselje, kar je super. Odlična si bila." Naslednja je oceno podala Lara: "Sladki mačo si bila. Všeč si mi bila, ti bom rekla kar Challesa." Kot zadnji je komentiral Challe Salle: "Challesa, pozitivno si me presenetila. Top nastop. Malo sem dvomim morda, ali boš ujela moj glas, pa si bila res odlična. Vse mi je bilo res všeč in vsa čast."



ANA DEŽMAN

Kot zadnja je na oder imitacij stopila operna pevka, ki jo je čakala zelo zahtevna in čustvena naloga, saj je morala imitirati svojo mamo, zimzeleno legendo Eldo Viler in odpeti njeno uspešnico Ti si moja ljubezen. "To je bilo magično. Ti si počastila svojo mamo in s tem nastopom tudi počastila svoj talent. Črpaj iz tega in boš še večja," je povedala Lara, Marko pa dodal: "Prvič sem bil tako ganjen, da sem jokal na noter. Meni se zdi to privilegij, da lahko imitiraš takega velikana kot je tvoja mama." Svojo oceno je podal tudi Challe Salle: "Čestitke še z moje strani. Imela si najlažjo nalogo, ker mamo poznaš, in hkrati najtežjo, ker si imitirala mamo. Genetika je naredila svoje, zapela pa si s srcem in dušo, kar smo začutili." Kot zadnja je ocenjevala Lea: "Ana, ti začaraš z vsakim nastopom in tudi danes tole je bilo nepozabno." V oddajo pa se je oglasila tudi Anina mama Elda Viler: "Sem čisto obnemela, ovekovečila me je. Ana je bila moja akumulacija in brez nje ne bi več pela v življenju. Srečo si podajava, ker se v glasbo obdajava. Hvala za ta čudovit nastop."



