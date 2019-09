Zabavne preobrazbe so lahko tudi naporne

Srđan Milovanović , ki bo nocoj nastopil kot Maska iz znane filmske uspešnice, se svojega nastopa že zelo veseli: "Že ves teden razgibavam čeljust in obrazne mišice, vsak dan pa nekaj ur posvetim zelo zahtevni koreografiji, ki bo zame tokrat najtežji del, ker so v točki elementi več različnih plesnih zvrsti: rumbe, swinga, jazz baleta ... Malce stiskam zobe, ker sem si v sredo nategnil levo stegensko mišico, ampak v nedeljo se to v točki ne bo poznalo." Petra Zore bo stopila v čevlje legendarne Catherine Zeta-Jones . "Ob žrebu imitacije sem se malce ustrašila, saj sem takoj vedela, da bo le ta zahtevala usklajevanje med zahtevno koreografijo in petjem. To se mi zdi najtežje. Pa vendar so mi plesni treningi pri Mihi Krušiču in seveda pevske vaje pri Darji Švajger vlile dodatno samozavest. Moram pa priznati, da sem si med vsem vrvežem med mojo učiteljsko službo, vajami za oddajo in obveznostmi do mojega banda Bomb Shell, vzela tudi čas ter si ogledala delčke filma Chicago in veliko različnih klipov Catherine Zete Jones. Točke se kljub svoji pozitivni tremi že neizmerno veselim."

Malce več treme ima Matic Supovec, ki pravi, da bo najtežji del koreografija. "Včeraj sem celo dopoldan počival in gledal filme o superjunakih. Nosil sem dve številke premajhne hlače, da dobim občutek utesnjenosti, ker bom moral obleči utesnjene ledraste hlače. Žena mi je naredila nego obraza, da bom imel obraz kot moj lik Mans. Najtežje je, da bom po napornem špilu v nedeljo pel zelo visoko. Narodnjak bo pel dance komad. (smeh) Najbolj zahtevno bo spremeniti glas, ker ni neke specifike, še težje pa bo plesati, ker sem čisti anti-plesalec." Čisto nič stresno pa se na vlogo pripravlja Alex Volasko: "V bistvu se na oddajo pripravljam zelo neobremenjeno. Nat King Cole je 'lik', ki ga spremljam že od mladih let in se zelo veselim preobrazbe. Zdi se mi, da bo najtežje stilistom, saj bomo potrebovali kar dolgo časa, za tako veliko spremembo! (smeh)."

Ana, zmagovalka prve oddaje priznava, da njene priprave potekajo tako, da se medtem, ko vadi pesem, skuša tehnično čimbolj približati barvi in interpretaciji njenega lika. "Seveda je treba pesem tudi čutiti kot lik, zato je potrebna empatija oz. vživljanje v glas, v čustvena stanja, v interpretacijo, ker namreč pri imitaciji ne moreš peti kot čutiš pesem sam-osebno. To pa je tudi najtežje, ne samo vokalno se približati, temveč tudi igralsko in emocionalno. Zato mi pomaga, če lik poznam, iz kakšnega kulturnega okolja je, temperament, ekstrovertiranost, tipična drža... in nasmeh, treba bo kazati zobe! (smeh)." Da so priprave na lik lahko tudi stresne, pa ne skriva Maja Oderlap: "Res je stresno! (smeh) Bonnie je v tej skladbi tako zelo posebna; z emocijami in hripajocim glasom. In predvsem se trudim “ujeti” ta čustva, to bolečino. Najtežje je najti še hripav glas. Ona je bila operirana na glasilkah, to je njena barva glasu. Meni pa je to precej velik izziv."



Ne zamudite druge oddaje šova Znan obraz ima svoj glas nocoj ob 20. uri na POP TV.