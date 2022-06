Damjana in Martina zapeli duet iz muzikala Annie, vzemi puško

Glasbeni spor je prejel bučen aplavz

Martina in Damjana sta z zabavnim prepirom navdušili štiričlansko žirijo. "Super par sta bili," je glasbenici pohvalila Ana Maria, ki se med opazovanjem prepira še nikoli ni tako dobro počutila. "Nobena maska ne skrije tega, kar v resnici si. Damjana, v tej sezoni si bila dodana vrednost in si brez dvoma žlahtnica te sezone," navdušenja ni skrivala Helena Blagne in pri tem pohvalila tudi vrhunski vokal Martine. "Martina, ti si skrivnost te sezone!" Eva Boto si je štela v čast, da je lahko glasbenici občudovala na odru, saj obe zelo dobro pozna in do njiju goji ljubezen.