Zakaj bo morala Petra Zore namenoma 'fušati'?

Kdo sploh je Florence Fosters Jenkins, ki jo bo imitirala Petra Zore ? Florence je ameriška amaterska sopranistka, ki je živela med letoma 1868 in 1944. Rodila se je v premožni družini odvetnika in bankirja ter slikarke. Že pri 17 letih se je odselila od doma in se poročila s 16 let starejšim zdravnikom, po katerem je prevzela priimek Jenkins. Kmalu sta se ločila, saj je izvedela, da jo je prav on okužil s sifilisom.

Čeprav je 'fušala', je ohranjala samozavest prave operne pevke

Sicer je Florence postala slavna predvsem zaradi svojega petja. Ker je bila precej netalentirana, so ljudje začeli hoditi na njene koncerte, da bi se ji posmehovali, a sama se tega do zadnjega nastopa v New Yorku ni zavedala. Kot so takrat povedali njeni prijatelji in družina, je bila Florence precej samozavestna kar se tiče petja.

Svojo pevsko kariero je začela graditi po tem, ko je umrl njen oče. Iz njegovega premoženja je bil vzpostavljen sklad za njegovo edinko in prav s tem denarjem si je pomagala pri snovanju kariere. Še premožnejša pa je postala, ko je umrla njena mama. Plačala si je tudi ure petja, a se to nikoli ni izboljšalo. Dokumentacija z ur pravi, da nikoli ni imela glasovnega obsega, s katerim bi lahko dosegla sopranske note, še manj pa je imela občutka za ritem. A Florence to ni odvrnilo od petja. Ker je imela veliko denarja, je lahko prirejala manjše koncerte v bogataških klubih, katerih članica je bila.

Časopis Time: njeni koncerti so boleči na več načinov

Seveda je kljub svojemu pevskemu netalentu ali pa prav zaradi tega postala prava atrakcija in njeni koncerti, na katerih jo je običajno spremljal pianist Cosmé McMoon, so bili zelo obiskani. O enem takih koncertov so v časniku Time zapisali: “Publika, kot je običajno za publiko gospe Jenkins, se je zelo neprimerno obnašala. V zadnjem delu dvorane možje in žene v večernih oblekah niso niti skušali zadrževati smeha. Dostojanstvena gospoda v sprednjih vrstah je sedela z robčki v ustih in solzami na licih. Toda gospa Jenkins je pogumno nadaljevala. Za svojo špansko pesem je oblekla mantillo (tradicionalni španski ženski čipkasti šal, ki prekriva glavo in ramena - op. a.) in v rokah držala ogromno pahljačo iz perja ter vmes naredila nekaj majhnih plesnih korakov, da bi tako prispevala k vzdušju. Ko je na koncu vzkliknila “Ole!”, ji je publika radostno odvrnila z enakim vzklikom.” Dodali so še, da so njeni koncerti dostikrat “boleči na več načinov” - ne le zato, ker se “bori s pesmimi”, pač pa tudi zato, ker na njih po koncu nastopa svoje občinstvo dobesedno zasipava z vrtnicami, pri čemer ji je enkrat “v navalu navdušenja košara s cvetjem zdrsnila iz rok in se zaletela v glavo nekega starejšega gospoda.”