Zaroka Alexa Volaska: Sem vesel, da je rekla ja

Alex Volasko in Saša Lešnjek sta v zvezi že dobri dve leti in 28-letnik se je odločil, da je čas za nov korak v življenju. Svojo Saško je prosil za roko, idejo pa mu je, očitno, dal kar Denis Avdić. "A te je res zaprosil?"je Denis vprašal Saško in Alexa prosil, da z občinstvom in gledalci deli zgodbo zaroke.