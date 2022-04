Zdaj je znano: boljši Adi Smolar je zmagovalec večera Mario Pešić

Šesta oddaja zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je postregla z odličnimi in zabavnimi imitacijami, tekmovanjem dveh imitacij Adija Smolarja ter številnimi presenečenji. Zmago večer pa je tokrat z imitacijo Adija Smolarja prislužil Mario Pešić.

Tokratna oddaja zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je poskrbele za smeh, solze in zabavo, ki pa je na žalost ni mogel izkusiti Matevž Derenda, saj je bil pozitiven na koronavirus. Ker bi Matevž moral nastopiti v prvem glasbenem duetu sezone skupaj z Martino Majerle, je tudi ona na žalost ostala brez svoje imitacije. A zato šesta oddaja ni bila nič manj zabavna, za dodaten smeh je namreč poskrbel četrti gostujoči žirant, radijski voditelj Klemen Bunderla, ki je tudi zmagovalec druge sezone šova preobrazb. "Vesel sem, da sem spet v tem studiu in vem, da bo nocoj na vrsti tudi noro tekmovanje ter da se končno razjasni, kdo je boljši Adi Smolar? Jaz ali suhi Korošec Mario, ki je bil tudi dejanski sosed Adija Smolarja," je v smehu povedal Klemen.



Šest znanih obrazov, saj Matevž in Martina tokrat nista nastopila, je ta večer postreglo z odličnimi imitacijami in glasbenimi žanri, a na koncu je po seštevku točk gledalcev, žirije in sotekmovalcev kot zmagovalna preobrazba večera slavil Mario Pešić, ki je odlično imitiral Adija Smolarja.

V koga so se torej znani nastopajoči preobrazili ta teden?

icon-expand Damjana Golavšek FOTO: mediaspeed

DAMJANA GOLAVŠEK

Prva je na oder stopila Damjana Golavšek, ki se je prelevila v italijansko divo Sophio Loren, zapela pa je njeno pesem Tu Vuo Fa L'Americano. "Sofia je kraljica, kako je ona znala nositi svoje oblike! In ti jih zdaj tudi imaš, Damjana, woohoo! Bila si kot ena zelo sočna italijanska lazanja, ki bi jo kar pojedla," je povedala Ana Maria, Helena pa dodala: "Tale nastop je izgledal preprost kot kakšna pašta, pa v resnici ni bil, kajne? Morala si dati vse od sebe, da si delovala tako lahkotno in seksi. Dobro ti je ratala tale preobrazba." Oceno je podal tudi Andrej: "Damjana, ti si bila skoraj malo preveč naoljena v tem nastopu, ampak si lepo ujela duh Sophie Loren." Zadnji je komentiral Klemen: "Očitno Sophia Loren, Damjana Golavšek, Tina Turner in Helena Blagne imajo podpisano neko pogodbo s hudičem, ker imate vse zelo hude noge! Seksi do konca."

icon-expand Adrijana Kamnik FOTO: mediaspeed

ADRIJANA KAMNIK

Druga je oder zavzela gajstna Korošica, ki se je tokrat spremenila v glasbeno ikono 90ih, kraljico tehno popa Sendi, zapela pa je njen velik hit Nemirna kri. "O moj bog! To, da bo Korošica navdušila nisem dvomil, ampak da si tako dobro zadela Sendi do zadnje podrobnosti... kaj takega pa ne. Vrnila si me nazaj v otroštvo in hvala ti za to," je povedal Klemen, Andrej pa dodal: "Adrijana, tole je bilo noro! Štanc muzika je muzika, na katero smo štancali. Da pa narediš en obrat in še štancaš, moraš biti pa mojster in ti si res prava mojstrica." Helena je komentirala: "To je pesem o tebi, Adrijana, ker če ima kdo nemirno kri, si to ti. Bila si tehno domina in samozavestna ženska, vokalno si Sendi čisto zadela in res velike čestitke za imitacijo pionirke slovenske dance scene." Zadnja je komentar podala Ana Maria: "Tudi mene si popeljala v mladost. Tvoj nastop je bil zelo premišljen in si res vrhunska 'Sendrijana'." V studio pa po nastopu Adrijane poklicala tudi prava Sendi, ki je bila navdušena: "Vau! Ko si začela gor hoditi na oder, sem mislila, da gledam sebe. Čestitke vizažistom in seveda tebi, Adrijana, ker sem bila res brez besed. Adrijana, res si super punca, odlično si opravila tale nastop in vsak dvom pred oddajo je bil res odveč. To je noro, kako si me ti zadela." Adrijana pa je na Sendi vrnila nekaj besed: "Mene je bilo res strah, ker izgledaš bolje kot jaz in poješ bolje kot jaz. Ampak če si ti srečna, sem tudi jaz. (smeh)"

icon-expand BQL Rok FOTO: mediaspeed

ROK PILETIČ (BQL)

Tretji je nastopil Rok Piletič, ki se je to nedeljo ločil od svojega brata Aneja, s katerim sestavljata dvojec BQL, v svojem samostojnem nastopu pa je stopil v čevlje pokojnega makedonskega glasbenega idola Tošeta Proeskega in zapel njegovo uspešnico Moja. "A veš kaj, Rok, Toše je bil pa moj srček... on je dobesedno bil ekvivalent glasbe in ta njegov angelski glas in zlata duša, to je nemogoče posnemati. Ti si pa to tako lepo zapel in hvala, ker si se res potrudil za ta nastop. Prepričana sem, da če bi te Toše gledal, bi bil ponosen nate," je komentirala Helena, Klemen pa dodal: "Zdaj je še enkrat jasno, da sta BQL res izvestna vokalista. Zanimalo me je, kako boš brzdal svojo notranjo žival v sebi, da si se tako umiril za nastop in si bil res fenomenalen." Tretji je komentiral Andrej: "Vidim, da ti je bila ta imitacija zelo pomembna in si jo vzel zelo resno. Bil si izvrsten, predan in dal sebe v to pesem. Dvomim, da ti Toše ne bi čestital za tale nastop." Zadnja je ocenjevala Ana Maria: "Toše je nosil v sebi glasbo in ima ta makedonski ritem... ki si ga ti zadel in si bil res odličen."

icon-expand BQL Anej FOTO: mediaspeed

ANEJ PILETIČ (BQL)

Naslednji je nastopil Anej, ki je imitiral slavnega raperja Eminema, odrepal pa je njegovo uspešnico 8 Mile iz istoimenskega filma. "Anej, meni je zdej vse jasno. Imitiranje in preoblačenje ni tvoj sprožilec, tvoj sprožilec je, ko te spravimo v kot. Dal si res vse od sebe, ker ne maraš polovičarstva. Danes si v mojih očeh pustil pečat," je komentiral Andrej, Ana Maria pa dodala: "Imel si težavo, kako stopiti iz cone udobja, ampak si bil vrhunski. In če je ta pesem dobila prvega Oskarja za rep glasbo, si ti zaslužiš Viktorja za posebne dosežke." Naslednja je komentirala Helena: "Tole je bilo hudo vrhunsko. Super imitacija in repati ni enostavno. Eminem velja za izjemno jezičnega raperja in ti si imel res vse, od super angleščine do hitrih rim. Yo, yo, Anej, dobr' si ga odbou'!" Zadnji je komentar podal Klemen: "Kdor še ni repal Emnimena, ne ve, da je to res blazno težko, ker nimaš niti dihati časa zraven. To je res težko, ampak ti si Eminemovo genialnost dosegel in navdušil. Bravo."

icon-expand Nastja Gabor FOTO: mediaspeed

NASTJA GABOR

Naslednja je na oder stopila Nastja Gabor, ki je tokrat imitirala pevko Kelly Clarkson, zapela pa je njeno zelo čustveno pesem Piece by piece. "Ko enkrat dosežeš čustva, ki te zlomijo, je zelo težko priti nazaj. Da pa zraven še poješ... Nastja, moj velik poklon tebi, kurjo polt sem imel in tole je bilo preprosto odlično. Močna si bila do konca in ti čestitam," je povedal Klemen, Helena pa dodala: "Končno je prišel do izraza tvoj glas. Bravo! Tudi Kelly Clarkson si zelo lepo interpretirala, dala si prednost emocijam pred tehnično izvedbo. Čestitam ti in hvala, ker si nas spomnila, kaj je v življenju najbolj pomembno - odnosi. Segla si mi do kosti!" Naslednji je oceno podal Andrej: "Nastja, lepa si bila. Izžarevala si lepoto in tudi jaz mislim, da si zelo lepo odpela. Ali si se zlomila ali ne, prepuščam drugim, si me pa navdušila do konca." Zadnji komentar je podala Ana Maria: "Jaz sem tako uživala. Ti in klavir in to je to. Res je bilo lepo, ganljivo in zelo izpovedno. Bravo."

icon-expand Mario Pešić FOTO: mediaspeed

MARIO PEŠIĆ

Zadnji je na oder preobrazb stopil energičen Mario Pešić, ki se je prelevil v svojega soseda, priljubljenega kantavtorja Adija Smolarja, zapel pa je njegov velik hit Jaz sem nor. Isto imitacijo in pesem je v drugi sezoni imel tudi Klemen Bunderla, zato so žirantje oba nastopa lahko tudi primerjali in izbrali boljšega. "Nimaš šans. Ta primerjava sploh ni poštena. Bil si izjemen in prepričljiv kot Adi... Mario, si to res ti?" je v smehu komentiral Andrej, Helena pa dodala: "Mario, kar se mene tiče, tole ni bila imitacija. Adi je tvoj alterego. Adi je genialec, njegovi teksti so življenjski. S to njegovo veliko trajno, velikim nosom in dolgimi prsti si bil res njegov klonov." Ana Maria je povedala: "Ti si nor! V vsaki tvoji mikromimiki se je videlo, da imaš Adija v sebi in si ga zadel v nulo do zadnje podrobnosti." Zadnji je komentiral Klemen, ki je na koncu priznal Marievo zmago v bitki Smolarjev: "Mario, navijal sem zate in tole je bil perfekten nastop. Jaz ti lahko samo čestitam za vse. Bil si boljši od mene v vseh kategorijah Adija in si absolutni zmagovalec v tej bitki, kdo je boljši Smolar. Čestitke."