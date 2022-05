Že peto zmago je osvojila Adrijana Kamnik

Zabavni šov Znan obraz ima svoj glas je spet postregel s številnimi presenečenji in zabavnimi imitacijami domačih in svetovnih zvezdnikov. A na koncu je zmago večera tokrat osvojil.

Deveta oddaja zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je servirala s presežki, odličnimi imitacijami in zabavnimi točkami znanih nastopajočih. Doživeli smo tudi prvi moško-ženski glasbeni dvoboj sezone in prvo imitacijo sotekmovalke v zgodovini šova. Imitacijo sebe pa je na odru gledala tudi četrta gostujoča žirantka, priljubljena pevka Saša Lendero, ki ni skrivala navdušenja nad vsemi nastopajočimi in Martino Majerle, ki je zapela njeno pesem Ne grem na kolena.



Osmerica znanih obrazov je v tokratni oddaji navdušila z žanrsko različnimi imitacijami, a na koncu je po seštevku ocen gledalcev, žirije in sotekmovalcev zmaga večera tokrat šla ponovno v roke Adrijani Kamnik in njegovi imitaciji Chubbyja Checkerja.



V koga so se znani nastopajoči preobrazili to nedeljo?

icon-expand Matevž Derenda FOTO: Mediaspeed.net

MATEVŽ DERENDA

Prvi je na oder stopil priljubljeni pevec, ki je tokrat stopil v čevlje legendarnega kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja, zapel in zaplesal pa je njegov veliki hit Viva Las Vegas. "Odličen si bil. Človek se kar malo trese, ko je treba oponašati svojega idola? Čeprav ti je to prišlo prav, ker se je Elvis kar naprej tresel," je povedala Ana Maria, Andrej pa dodal: "Elvis se ni tresel, ampak je bil kinetičen plesalec. Bil je odličen performer in ti si ga danes skoraj uspel skopirati. Elvis je eden in edini, ampak ti si ga danes tudi dobro 'šejkal'." Svojo oceno je podala tudi Helena: "Biti kralj, je želja vsakega pevca. Tebi je s to imitacijo uspelo! Bravo." Zadnja je komentirala Saša: "Ti si bil danes Elvis Derenda. Čutila sem, da si užival na odru in vsi smo hoteli zaplesati s tabo na odru. Odlično si ujel ta Elvisov vajb, bravo."

icon-expand Damjana Golavšek in Mario Pešić FOTO: Mediaspeed.net

DAMJANA GOLAVŠEK IN MARIO PEŠIĆ

Kot druga sta na oder stopila pevka in pevec, ki sta se pomerila v prvem letošnjem moško-ženskem glasbenem dvoboju, kjer sta morala imitirat legendarno ameriško pevko Grace Jones. Da pa je bila imitacija še bolj zahtevna, sta morala ves čas nastopa vrteti velik hulahup obroč. "Damjana, Mario, res sta me sezula! Bila sta sužnja sočasnega delanja dveh stvari in vama je uspelo, zato vama lahko rečem samo moj poklon. Damjana je samo malo bolje uporabljala boke, kot Mario," je komentirala Saša, Helena pa dodala: "Jaz sem se ves čas bala, da vama bo obroč padel dol. A na koncu je padla dol samo moja čeljust. Oba sta zadela Grace v nulo, zato čestitke." Naslednja je komentirala Ana Maria: "Športno orodje moje mladosti sta bila obroč in gumitvist. In tole danes je bilo dve minuti čistega medeničnega gibanja. Mario, ti si mojster hulahup obroča! Kako si ti to vrhunsko vrtel, bravo!" Svojo oceno je podal tudi Andrej: "Tole je bilo res nekaj posebnega videti v živo. Res noro! Damjana, ti si odlična pevka in si tole danes spet z levo roko imitirala. Mario, ti si moral malo več truda vložiti v ta dvoboj, ampak si bil res suveren."

icon-expand BQL FOTO: Mediaspeed.net

BQL

Tretja sta nastopila brata Anej in Rok Piletič, ki sta tokrat imitirala Justina Wellingtona & Small Jam, zapela pa bosta glasbeni hit Iko Iko. Rok je imitiral Justina, Anej pa je doživel dvojno imitacijo, saj je moral oponašati temnopolti dvojec Small Jam naenkrat. "To je bila pa posebna akcija - kupiš 2, dobiš 3. (smeh) Tole je bila zelo zahtevna naloga za vaju, ampak vama je uspelo pričarati čarobne Karibe, rajsko plažo in dober žur," je povedala Helena, Andrej pa dodal: "Ta komad je ena velika žajfnica, ampak vama ni spodrsnilo, tako da bravo!" Naslednja je ocenjevala Ana Maria: "Odlična sta bila, meni je res zadišalo po morju. Bila sta sproščena, zato sta bila iko in iko." Zadnja je komentirala Saša: "Bila sta tako vroča in sta zažigala. Pri meni nobena žurka ne mine brez tega komada, zato vama zagotovo ne bi uspelo pobegniti z mojega vrta, če bi nastopila. Bravo!"

icon-expand Nastja Gabor FOTO: Mediaspeed.net

NASTJA GABOR

Naslednja je nastopila vedno nasmejana pevka, ki je tokrat prvič doslej v šovu imitirala kar svojo sotekmovalko Damjano Golavšek, zapela pa je njeno pesem Naravne sile, ki jo je pela na Slovenski popevki. Z Nastjo pa je tokrat kot presenečenje na odru nastopila in zapela Damjanina hči. Damjana je po koncu Nastjinega nastopa zajokala od sreče in komentirala: "Ganjena sem! In ta čarovnija in naravne sile, zadela me je v srce." Od žirije se je prva oglasila Saša: "Nastja, rekla si, da si želiš, da bi bila nate ponosna cela Golavšek družina. Vem, da so vsi zelo ponosni nate. Ustvarila si res dobro imitacijo in eno mogočno molitev," je povedala Saša, Helena pa dodala: "Ti ne rabiš nobenih palčkov in vil, ker ti imaš talent in ti napovedujem lepo glasbeno prihodnost. Prepričana sem, da ti bodo pri tem pomagale vse naravne sile, ki si jih tako lepo priklicala v tem nastopu. Bila si res neverjetna." Naslednja je komentirala Ana Maria: "Damjana ima ogromno srce in ti si to v imitaciji zelo dobro pokazala. Bravo 'Damjanastja'." Zadnji je ocenjeval Andrej: "Nastja, če se prav spomnim, pri tebi rože doma ne uspevajo... Vem, da bo od zdaj naprej vse drugače. Ti si pričarala res krasno energijo in bila si fantastična Damjana. Zelo lep moment je bil tole!"

icon-expand Adrijana Kamnik FOTO: Mediaspeed.net

ADRIJANA KAMNIK

Naslednja je na odru imitacij zapela priljubljena Korošica, ki ji je zvezdniška ruleta tokrat spet namenila imitacijo moškega. Adrijana je namreč stopila v čevlje Chubbyja Checkerja, zapela pa je njegovo pesem Pony Time. "Kakšna jahalna tehnika! Odgalopirala si tale komad in si se prelevila v pravega polnokrvnega žrebca. Imitacija ti je uspela," je komentirala Ana Maria, Andrej pa dodal: "Tamala, danes si mi bila pa zelo všeč. Čestitke, zelo všečno!" Naslednja je komentirala Saša: "Jaz bi ti rada povedala, da si danes dobila novo zagriženo oboževalko. Tole imitacijo si naredila v nulo dobro. Pa tudi tole dobro 'zmešanico' korakov si opravila z odliko." Zadnja je oceno podala Helena: "Adrijana, tebi zahtevne imitacije zelo ležijo. Bolj ko je težko, bolj se trudiš. Lahko rečem, da pefektno galopiraš proti finalu."

icon-expand Martina Majerle FOTO: Mediaspeed.net

MARTINA MAJERLE

Kot zadnja je zapela priljubljena hrvaška pevka slovenskih korenin, ki je tokrat imitirala gostujočo žirantko Sašo Lendero, zapela pa je njeno mega uspešnico Ne grem na kolena, ki jo znajo na pamet vsi Slovenci. Manjša prednost Martine je bilo ta večer dejstvo, da je v tej pesmi pred leti Saški pela spremljevalne vokale in z njo tudi večkrat nastopila. Saša po Martininem nastopu ni skrivala navdušenja, zato jo je prišla na oder objeti: "Jaz sem čisto brez besed! Martina, jaz te poznam 18 let in od prvega trenutka sem si iz srca želela zate en velik uspeh in odlično kariero. Hvala, ker si danes v ta nastop vložila toliko energije, čustev in vsega. Hvaležna sem ti do konca," je komentirala ganjena Saša, Andrej pa dodal: "Martina, na kaj vse si ti morala danes misliti? Cel nastop je bil fenomenalen, navdušen sem, super si bila." Naslednja je oceno podala Ana Maria: "Taka nežna, blond, krhka ženska... ampak se ne da in pove svoje, tudi če mora na kolena. To je bil zate zelo velik izziv, ampak ti je odlično uspel." Svoj komentar je povedala tudi Helena: "Saša Lendero je dobra riba, ampak tudi Martina je bila danes na odru prava 'ribetina'. Tega mediteranskega patosa je bilo danes toliko, da imam občutek, da moramo vsi plačati turistično takso."