Laro Komar smo spoznali v priljubljeni slovenski seriji Reka ljubezni, ki se je letos s četrto sezono tudi zaključila. Lara je sicer gledališka in filmska gledalka, mediteranka, ki živi v Trstu in ima diplomo iz solo petja. Lara je bila tudi Femme Fatale 2018. "Pred mano je vznemirljiva avantura. Žirantka v spektaklu, ki je poln vsega, kar ljubim: petja, glasbe, plesa, preoblek, preobrazb. Prav nasmejana danes jadram v poletje, ki bo v znamenju sončnih pričakovanj, saj komaj čakam, da sedem za mizo z novimi kolegi, ki vem, da so kot jaz navdušeni in pripravljeni na nove izzive!" je povedala nasmejana Tržačanka.

Lea Sirk je prva žirantka, ki se bo lahko poistovetila z nastopajočimi, saj je šov izkusila tudi na lastni koži. Lea, ki je sicer pevka, glasbenica in aranžerka, je v Ženevi magistrirala na smeri flavtist solist. Znana je tudi po svojih drznih pričeskah, teh je v zadnjih nekaj letih zamenjala že kar nekaj. Kot spremljevalna pevka je že večkrat stala na evrovizijskem odru, lani pa je Slovenijo predstavljala samostojno s pesmijo Hvala, ne? "To bo zame velik izziv, saj dobro vem, kaj pomeni stati na tistem odru in štiri mesece dihati za to oddajo. Bom pa zaradi tega veliko lažje presodila napredke, ki se bodo iz tedna v teden videli pri tekmovalcih. Komaj čakam, da jih spoznam in skupaj začnemo ta nori šov, ki bo jesen naredil tako pozitivno!" je povedala Lea.

In tu je še edini moški žirant. Marko Miladinović, igralec, kreativni direktor, tekstopisec in producent zase pravi, da je gurman, ki ve, kje je fino jesti. Igral je v filmih Jebiga in Šiška Delux. "Najbolj me žene dejstvo, da bom dejansko soustvarjal potencialno prihodnost tekmovalcev in vse to v družbi dveh opasnih žensk in enega zelo navitega voditelja. Pričakujem zelo vročo sezono, polno smeha, pa tudi kakšnih solzic. Gre za precej čustveno zasedbo," je povedal Mile, ki je tudi odličen pripovedovalec šal, zato bo njegov smisel za humor šov zagotovo še toliko bolj popestril.