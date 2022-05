Zmaga je šla ponovno v roke Adrijani Kamnik

Po dvotedenskih počitnicah se je na male ekrane vrnil zabavni šov Znan obraz ima svoj glas, ki je tudi tokrat postregel s presežki, odličnimi imitacijami in zabavnimi točkami znanih nastopajočih. Na koncu je s svojo imitacijo najbolj prepričala Adrijana Kamnik kot Roxie Heart.

Osma oddaja letošnje sezone zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je po dvotedenskih počitnicah na male ekrane spet prinesla smeh, zabavo in glasbene imitacije - pa tudi občinstvo, saj so v studiu oddaja tokrat spet v živo gledali tudi gledalci in gledalke. Zvezdniškim žirantom Ani Marii, Heleni in Andreju pa se je tokrat kot četrti žirant pridružil eden najbolj popularnih mladih glasbenikov ta hip, Bojan Cvjetičanin iz priljubljene skupine Joker Out. "Jaz sem res vesel, da bom danes videl vse imitacije in odlične nastopajoče, še posebej pa sem radoveden, kako me bo imitiral Matevž Derenda. To bo še zelo zanimivo," je na začetku oddaje povedal Bojan.

Po vseh glasbenih točkah, odličnih imitacijah je prišel trenutek za ocene. Po skupnem seštevku žirije, nastopajočih in gledalcev si je zmago večera ponovno pripela Adrijana Kamnik, ki je imitirala Roxie Heart iz muzikala Chicago, ki je bila nad zmago presenečena in hvaležna. Posebno presenečenje je ta večer doživela tudi Martina Majerle, ki so ji v ustvarjalci šova uresničili dolgoletno željo in ji v studio pripeljali njene slovenske sorodnike. V studiu se ji je najprej pridružila sestra Mateja, obe pa sta vidno ganjeni do solz objeli osebi, ki sta poznali njunega dedka Bojana, in sicer sta to njuni daljni bratranec Tomaž in sestrična Božidara, ki sta imela istega pradedka Franca kot Martina in Mateja. "Tale vaša detektivska služba je fenomenalna. Komaj čakava, da jih obiščemo v Beli Krajini. Hvala za to prelepo presenečenje!"

In koga je tokrat imitirala osmerica nastopajočih?

NASTJA GABOR

Prva je na oder stopila pevka, ki se je tokrat prelevila v Camilo Cabello, zapela in zaplesala pa je njeno uspešnico Don't Go Yet. "Ti si se očitno zelo dobro zmenila sama s seboj, ker si bila v tej imitaciji super v vseh pogledih," je povedala Ana Maria, Andrej pa dodal: "Prva točka pred živim občinstvom. Camila ima en tak hibrid plesnih korakov in so vedno polno pomena. Lahko bi vložila malo več v plesne korake,... ampak oceno bom podal na koncu oddaje." Helena je komentirala: "Nastja, hovdravost ti je prav prišla, ker Camila je malo hovdrasta. Od prve oddaje si napredovala, ker se ne sramuješ svojega telesa in si bila super. Bila si ogenj na dveh nogah, zato hvala za to vročo točko." Zadnji je komentiral Bojan: "Helena mi je ukradla komentar. (smeh) Natja, bila si res izjemno seksi, nisi imela lahke naloge. Tudi ta škripajoč vokal ni mačji kašelj, tako da bravo."



MATEVŽ DERENDA

Drugi je na oder stopil pevec, ki se je v šov vrnil po štirih tednih odsotnosti, je tokrat imel še dodaten pritisk, saj je imitiral četrtega žiranta Bojana Cvjetičanina, zapel pa je uspešnico skupine Joker Out Umazane misli. "Jaz sem zelo vesela, da je mladina po dolgih letih spet dobila prave idole, ki so talentirani in še lepi po vrsti. (smeh) In tudi ti si bil 'cortkan' danes, Matevž. Nisi imel lahke naloge, bil si dobro naelektren Bojan," je povedala Helena, Andrej pa dodal: "Bil si retro, če si bil seksi, bodo povedala dekleta, psihadeličen pa si bil zelo, tako da si zadel Bojana." Naslednja je komentirala Ana Maria: "Velik poklon za imitacijo. Bolj se umazaniji upiraš, prej se prime nate. Tebi je uspela imitacija do konca." Zadnji je komentiral Bojan: "Hvala, Matevž, za tole točko. Mislim, da si me zelo dobro zadel. Imel si se super in to je najboljše."

BQL

Naslednja sta svojo imitacijo predstavila Anej in Rok Piletič, ki sta na odru zaživela kot Extreme in zapela skladbo More Than Words, Anej pa je med nastopom kitaro igral kar sam. "Punce bomo vedno padale na lepe fante, ki igrajo kitaro... Zelo lepo in čuteče sta zadela tole dvoglasje. Odlično opravljena naloga," je povedala Ana Maria, Andrej pa dodal: "Extreme sta hardrockerja, ki sta odlična vokalista. Ob vama sem dobil občutek, da to ni bila lahka naloga. Meni sta bila res fajn." Bojan je komentiral: "Čestitke, bila sta vrhunska. Pesem bi lahko izpadla pocukrana, pa ni in to je bilo res lepo gledati. Bravo." Zadnja je ocenjevala Helena: "Vajina prednost pri tej pesmi je vajina bratska povezanost. Imela sta lepe harmonije in zadela sta bistvo pesmi."

MARIO PEŠIĆ

S svojo novo imitacijo je navdušil priljubljeni glasbenik, ki se je tokrat prelevil v žensko, in sicer seksi divo Amando Lear, zapel pa njeno pesem Tomorrow. "The best! Noro! Vživel si se v požiralko moških in to ti je res super uspelo," je povedal Andrej, Ana Maria pa dodala: "Impozanten gluteus maksimus. Sam na odru, pa še ženska, pa še v kletki. Tole je bilo res vau!" Naslednja je ocenjevala Helena: "Amanda Lear...Ja, Mario, kako ti paše, res si fajn. Ona je bila zelo ženstvena in me je zanimalo, ali boš šel čez mejo okusa ali boš komičen, pa si bil ravno prav fenomenalen. Bravo, tigrica, grrr!" Zadnji je ocenjeval Bojan: "Mario, ti si res zadel Amando v vseh pogledih. Tudi v glasu, nastopu in liku. Bravo."

ADRIJANA KAMNIK

Na oder preobrazb je stopila tudi priljubljena Korošica, ki je tokrat imitirala Roxie Heart iz muzikala Chicago, ki jo je v istoimenskem filmu igrala Renée Zellweger. Adrijana pa je imel tokrat poleg pevskega tudi zelo zahteven plesni izziv. Na koncu pa je dobila stojele ovacije občinstva v studiu. "Še ena imitacija, kjer je bil v ospredju ples. Tvoj izziv danes je bil, da si morala biti glamurozna, zapeljiva in fatalna. In lahko ti samo rečem, da imaš dovolj točk danes," je hudomušno in skrivnostno povedal Andrej, Ana Maria pa dodala: "Muzikal zahteva toliko enih stvari in ob vsem tem še, kako se boš odzval na vse na odru, je zelo velik izziv. To si res oddelala briljantno in upam, da je dober občutek, ko te moški dobesedno nosijo po rokah. (smeh)" Naslednja je komentirala Helena: "A veš kakšna je bila Roxie? Ošabna, samozavestna in hrepenela je po pozornosti. Te samozavesti ti je čisto mičkeno manjkalo, ampak si bila res fenomenalna." Zadnji je komentiral Bojan: "Jaz bom pa popolnoma iskren - ti si res zvezda! Niti za sekundo nisi nakazala, da ne bi vedela, kaj delaš, tudi v teh vratolomnih korakih in zato si zame bila najboljša. Res carica, bravo."

DAMJAN GOLAVŠEK

Najstarejša letošnja nastopajoče se je tokrat čisto vživela v legendarno Nino Hagen, pesmi My Way pa je ob nori imitaciji v punk izvedbi vdahnila zelo glasno podobo. "To je bilo norooo! Damjana, meni se zdi, da si ti celo kariero čakala, da se ti bo lahko na odru strgalo do konca. (smeh) Če si ti, prijazna duša, v sebi našla čarovnico, potem me skrbi, kako bo z ostalimi ženskami... Definitivno tvoja najboljša imitacija doslej," je povedal Andrej, Helena pa dodala: "Damjana, če bi te tako videl Čarli, bi kar pobegnil. (smeh) Občudujem te, kako si norela na odru. Ti ti se vrgla v ta nastop in uživala v tej norosti." Tretji je ocenjeval Bojan: "Jaz sem najbolj užival v preklopu med Nino Hagen in Damjano Golavšek. Ti si dobila ta pravo norost in to gledati je bilo res super." Zadnja je komentirala Ana Maria: "Nina Hagen je tako grozljiva, da je že genialna. Ti si jo zelo dobro zadela in danes na oder dostavila Nino."

MARTINA MAJERLE

Zadnja je nastopila priljubljena hrvaška pevka, ki je tokrat prvič zapela v slovenskem jeziku, imitirala pa je skupino Pepel in kri, pela pa je zimzeleno uspešnico Dan ljubezni. "Kako čudovito! Danes smo vsi ljubezensko obarvani in ti si bila pika na i s to ponarodelo pesmijo. Pohvale tudi za lepo slovenščino, prekrasna si bila," je povedala Ana Maria, Bojan pa dodal: "To je bil zelo vintage nastop, tudi kakšen hrvaški o in e je bil prisoten, ampak hvala za tole čudovito točko!" Naslednja je oceno podala Helena: "Martina, čisto preveč si se bala slovenščine, ker si tole odpela z odliko. To je zahtevna interpretacija in tebi je zelo lepo uspela. Hvala ti za tvoj prispevek k dobrim medsosedskim odnosom. (smeh)" Zadnji je komentiral Andrej: "Kakšen dober komad, dober aranžma in cel nastop. Glavni vokal pa... ti si ga res začutila. Bravo super!"