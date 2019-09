Zmaga je šla tokrat v roke Davidu Amari

In v koga so se v drugi oddaji preobrazili naši tekmovalci?



MATIC SUPOVEC

Prvi nastop je pripadel narodno-zabavnemu pevcu, ki je zapel pesem Heroes, ki je Mansu Zelmerlowu na Evroviziji prinesla zmago. "Brez protetike, brez posebnih oblačil... bil si popoln Mans. Nižine in višine si zadel, tako da bravo," je povedala Lea, Lara pa dodala: "Matic, ti si me zažgal in sem se skoraj zaljubila. Vem, da ni lahka naloga biti Mans. Bravo." Svojo oceno je podal tudi Marko: "Ti ne samo, da si lep, ampak si tudi zelo hud. Speljal si točko fenomenalno in ti si danes moj heroj." Kot zadnji je oceno podal Domen: "Meni se je zdelo odlično in ti si se dobro počutil v tej vlogi, kar se je videlo."



ANA DEŽMAN

Kot druga je nastopila operna pevka, ki je slavila v prvi oddaji, tokrat pa se je prelevila v legendarno Terezo Kesovijo, zapela pa je pesem 'Nono, moj dobri nono'. "Belisima. Moram kar zadihati. Ti si me ovila v tako mehko odejo in se ti zahvaljujem za ta čustven nastop. Ti komuniciraš s tako dušo, kar je težko in to je bila popolna imitacija," je povedala Lara, Marko pa dodal: "Bila si popolna. Sem mislil, da je na odru res prava Tereza. Bil sem ganjen in sem zelo užival." Domen je ocenil: "Jaz ne poznam dobro glasbe Tereze Kesovije, vem pa, da je prezentna in velika pevka. Tvoja interpretacija je bila wow. Čestitke!" Kot zadnja je ocenjevala Lea: "Ne bi bila v tvojih čevljih, ker vem, da si imela težko nalogo. Slišala sem veliko Ane v tem nastopu, kot Tereza si me pa sezula!"



PETRA ZORE

Učiteljica in pevka skupine Bombshell se je tokrat prelevila v Catherine Zeta Jones iz muzikala Chicago, kjer je zapela All that jazz. "Tršica, kaj dela Michael Douglas? Izgledaš ista kot Catherine Zeta Jones, ki je meni ena največjih div, kar jih je Hollywood naplavil. Huda si bila," je povedal Marko, Lara pa dodala: "Navdušila si me in bi takoj zaplesala s tabo. Seksi si bila, tvoj pogled je streljal, kamor si pogledala. Bravo!" Oceno je podala tudi Lea: "Omenjala si, da to ni tvoj stil, ampak si bila odlična in si se počutila sproščeno. Dobro si zadela tone, mogoče bi kakšno malenkost lahko še izboljšala, ampak si bila res super." Na koncu je komentar podal še Domen: "Mjav! Tole si zelo dobro zadela! Bila si fantastična."



ALEX VOLASKO

Priljubljenemu pevcu, ki je prejšnji teden navdušil kot Verka, je ruleta tokrat dodelila pevca Nata Kinga Cola in njegovo uspešnico 'When i fall in love'. "Kakšna sprememba! Mi smo lebdeli v enem mehurčku vsi. To je bilo prečudovito," je povedala Lara, Domen pa dodal: "To je bilo res lepo in sem kar malo ljubosumen nate, da jaz ne morem tega delat, kar si ti danes." Svojo oceno je podala tudi Lea: "Navdušena sem nad Alexom, ki je tako miren. Jaz sem samo gledala! Ti si žarel danes!" Kot zadnji je komentiral Marko: "Bil si prezenten in imel si ta pogled zaljubljenosti. Bil si res izjemen!"



EVA BOTO

Mlada pevka se je v drugi oddaji prelevila iz deklice v pompozno in kot pravi Eva sama, malce "možato" Senidah, zapeti pa je morala njeno izjemno priljubljeno pesem Mišići. "Dobro si se znašla v tem liku. Tudi žanr si zadela dobro. Si nas dobro pogrela," je povedala Lea, Domen pa dodal: "Meni si imela zelo dober 'attitude' in karizmo Senidah. Gibi so bili tudi enaki kot njeni. Super je bilo." Marko je ob nastopu postal sentimentalen: "To je bila čista magija. Počutil sem se kot v Beogradu na enem splavu. Popeljala si me na lep kraj. Hvala ti." Lea pa je komentirala: "Jaz sem se spraševala, kje je Eva? Senidah si v rokah držala od začetka do konca. Bravo!"



MAJA ODERLAP

Pevka in voditelja se je za tokratno oddajo prelevila v svojo vzornico, pevko Bonnie Tyler, zapeti pa je morala pesem 'Total Eclipse of the heart'. "Mene ta komad spomni na osnovno šolo in prijetne zabave. Bilo je dramatično in super," je povedal Domen, Lara pa dodala: "Čestitam ti za pogum, ker vem kaj pomeni tako delat z glasom. Dobro si opravila z Bonnie." Marko je komentiral: "Bila si odlična, zaigrala si prizadetost. Na trenutke ti je šlo malo na smeh, kar me je zmotilo malo, ampak si bila vseeno dobra." Kot zadnja je komentirala Lea: "Vem, kako bolijo glasilke in da si imela težko nalogo, ampak ti paše ta hripav glas in bila si odlična."



SRDŽAN MILOVANOVIĆ IN DAVID AMARO

Oba tekmovalca sta se pomerila v prvem dvoboju sezone, saj sta se oba preobrazila v Jima Carreyjaoziroma v Masko, svoje delo pa sta opravila več kot odlično. "Fantastična sta bila in verjamem, da je bilo težko biti Jim Carrey. Vidva sta mene zelo zabavala," je povedal Marko, Lea je dodala: "Srđan je prišel prvi in bil si odličen, ker si raztural. David me je še pa potem bolj presenetil in meni sta oba polepšala večer." Lara je komentirala: "Mislila sem, da gledam fliper in nisem vedela, kdo je kdo. Pri Srđanu sem gledala, kam bo dal vso to energijo in jo je dobro uporabil, pri Davidu pa sem gledala, kam bo dal to svojo milino in čutnost, pa je bil tudi fantastičen." Kot zadnji je svoje povedal še Domen: "Meni je bilo to noro! Spet sem ljubosumen, ker sta bila noro dobra. Energija je špricala. Srđan je bil natančen in pod kontrolo, David pa je s temi svojimi boki osvojil vse."