Zmaga je šla tokrat v roke "zimzeleni" Maji Oderlap

Četrta oddaja šova Znan obraz ima svoj glas je prinesla nove preobrazbe in nova presenečenja. Videli smo drugi glasbeni duet sezone, na odru pa so nastopili člani priljubljenega ansambla Modrijani. Po vseh odličnih preobrazbah in nastopih pa je tokrat slavila Maja Oderlap.

Nedeljski večeri na POP TV so polni presenečenj in odličnih nastopov znanih tekmovalcev, ki vsak teden postrežejo z novimi, odličnimi in izvirnimi preobrazbami. Četrto oddajo šova Znan obraz ima svoj glas je v svojem zabavnem stilu poskrbel za zabaven začetek, nato pa se je posvetil žirantski mafiji, kjer je za mizo kot četrta žirantka tokrat sedla energična pevka Alya, ki je na začetku oddaje priznala: "Jaz vem, da se bom zabavala do konca in bila predvsem spontana in iskrena." Osem znanih tekmovalcev je v četrti oddaji spet navdušilo s svojimi preobrazbami, postregli pa so različne glasbene žanre, med drugim smo videli tudi drugi glasbeni duet sezone in nastop ansambla Modrijani. Alex Volasko, David Amaro, Maja Oderlap, Eva Boto, Matic Supovec, Srđan Milovanović, Petra Zore in Ana Dežman so spet navdušili gledalce in žirijo, a na koncu je kot zmagovalna preobrazba večera slavila Maja Oderlap kot Tatjana Gros.

Zmagovalka 4. oddaje Maja Oderlap kot Tatjana Gros. FOTO: Miro Majcen

V koga so se znani tekmovalci preobrazili ta teden? PETRA ZORE Kot prva je na oder stopila učiteljica in pevka skupine Bombshell, ki je masko Lepe Brene tokrat zamenjala za masko svetovne zvezdnice Beyonce, ko je zapela njeno energično hit uspešnico Single Ladies. "Bomba! Bravo. To je kar streljalo iz tebe. Res si se nagarala cel teden za koreografijo in cel nastop, to se je videlo. Bravo," je povedala Lara, Lea pa dodala: "Beyonce je kraljica popa in petja. Vsi si želimo enkrat zazveneti kot ona. Tebi je danes uspelo na trenutke, bila si dobra in si me res prepričala." Naslednja je komentirala Alya: "Kapo dol! Kakšna seksi bejba si ti! Kako si se sprostila in dostavila cel paket. Vsa čast." Kot zadnji je oceno podal Marko: "Nič ni manjkalo! Danes si me prav razburila... odlična si bila! Dobila boš res ogromno točk!"

Petra Zore kot Beyoncé. FOTO: Miro Majcen

ANA DEŽMAN Druga je oder preobrazb zavzela zmagovalka tretje oddaje, ki se je tokrat prelevila v nekdnjo pevko skupine Tabu, Nino Vodopivec. Kot prava pop-rokerica je zapela uspešnico iz leta 2000 Lahko sem srce, kar ji je bil velik izziv, čeprav pravi, da je po duši rokerica. "Bolano! Jaz sem čisto navdušena. Tvoj odnos na odru in kako si presegla svoj glas ter pela kot Nina, da sem mislila, da na odru gledam Nino. Bravo!" je ocenila Alya, Lea pa dodala: "Tvoj nastavek pri petju je zelo klasičen, ampak tole je bilo... wow. Od kje si našla ta glas Nine? Res bravo!" Svojo oceno je podal tudi Marko: "Po vseh impozantnih preobrazbah, ki smo jih dobili od tebe, ti ta rock stil zelo paše in je prava osvežitev. Vem, da nisi rokerica, ampak bila si odlična." Kot zadnja je komentirala Lara: "Ana, zaupaj svoji divji plati! Videla sem, da si zelo uživala in me popolnoma prepričala."

Ana Dežman kot članica skupine Tabu. FOTO: Miro Majcen

EVA BOTO IN SRĐAN MILOVANOVIĆ Kot tretja sta na odru stala pevka in pevec sta tokrat pričarala pravo podmorsko pravljico iz filma Mala morska deklica. Eva Boto je kot morska deklica Ariela zapela pesem Part of your world, Srđan pa kot rakec Sebastian z oskarjem nagrajeno pesem Under the sea. "Vidva sta res kot narisana. Zame je bila to perfektna točka. Eva, super interpretacija Arieline pesmi, si me čisto sezula. Čestitke. Srđan, ti pa si bil čisto utrgan rakec in točno tak si moral biti, zato tudi tebi vse čestitke," je komentirala Lea, Marko pa dodal: "Tole zame ni bila samo glasbena točka, ampak cela predstava. Bila sta res fantastična in sem se počutil kot otrok, ki gleda risanko." Svojo oceno je podala tudi Alya: "Kakšen šov sta vidva naredila danes?! Eva, ta vloga ti je pisana na kožo in si zadela v nulo – odpeto in odigrano. Srđan, ti pa si res pravi car. Zelo ti paše ta lik na tvoj karakter. Bravo!"Zadnjo oceno je podala še Lara: "Takoj bi z vama skočila v vodo in uživala. Res sta bila fenomenalna."

Eva Boto kot mala morska deklica Ariela in Srđan Milovanović kot rak Sebastian. FOTO: Miro Majcen

DAVID AMARO Priljubljeni pevec se je tokrat prelevil v pop idola Justina Bieberja, zapel pa je njegov veliki hit iz leta 2015 z naslovom Sorry in poskrbel za pravo 'biebermanijo'. "Kakšna preobrazba?! Perfekten si bil! Wow! Ti veš, kaj pomeni amaro? To pomeni grenko. Ti pa si bil seksi in sladek. Od zdaj naprej sem "davidbeliberka", je povedala Lara, Marko pa dodal: "Meni so šle kocine po koncu! Bil si prevzeten in bil 'tamauček prdauček', kakršen je Justin. To je bila odlična preobrazba!" Svojo oceno je podalal tudi Alya: "Jaz nikoli nisem razumela te evforije okoli Bieberja, danes pa si me ti prepričal in bom ratala 'belieberka'. (smeh) Justin ima neko posebno karizmo, ki si jo ti zelo dobro zadel." Kot zadnja je komentirala Lea: "Jaz sem 'belieberka' postala zaradi svojih učenk in sem hitro ugotovila, da ima Justin zelo dober 'vajb'. Ima posebno magijo in ti si jo prinesel danes na ta oder. Čestitke."

David Amaro kot Justin Bieber. FOTO: Miro Majcen

MAJA ODERLAP Pevka in voditeljica se je tokrat prelevila v zimzeleno pevko, legendo Tatjano Gros, zapela pa je njeno uspešnico Zato sem noro te ljubila. Maja je kot pripadnica t. i. zlate generacije slovenskih glasbenih izvajalk popolnoma navdušila. "Maja, to je bila stojično odpeta bolečina in si mi pričarala pravo nostalgijo. Tvoj najboljši nastop doslej,"je komenitral Marko, Lara pa dodala: "Res si zelo lepa. In tudi, ko si pela, si bila lepa. Nostalgija, topel glas in pesem, ki je bila kot dolg 'pobožaj'." Svojo oceno je podala tudi Lea: "Ta pesem zveni morda zelo preprosta, v resnici pa je zelo težka. Všeč mi je, da si bila zelo detajlna na višinah in nižinah. Bravo in čestitke." Kot zadnja je komentirala Alya: "Jaz sem ti zelo verjela. Ne samo, da si zelo dobro odpela, tudi odigrala si zelo dobro. Krasno je bilo!"

Maja Oderlap kot Tatjana Gros. FOTO: Miro Majcen

ALEX VOLASKO Priljubljeni glasbenik se je v tokratni oddaji vrnil nazaj v čas, natančneje v leto 1979 in se prelevil v kultnega Monty Pythona, s pravim baletnim nastopom pa je zapel vsem znano pesem Always look on the bright side of life. "Alex, absolutely my cup of tea! Jaz sem velik oboževalec Monty Pythonov in si me res prepričal. Dobil boš res ogromno točk!" je povedal Marko, Lea pa nadaljevala: "Več kot tebi dajo stvari, boljši si. (smeh) Super ti gre tudi angleščina in ne rabiš skrbeti za to." Oceno je podala tudi Alya: "Vsa čast, Alex. Skoraj sem dobila solze v očke. Res zelo dober nastop." Zadnja je oceno podala Lara: "Bravo za preobrazbo in masko. Perfekten si, čestitam pa ti za dobro mero imitacije, da nisi prestopil v ekstrem. Zelo dobro."

Alex Volasko kot Monty Python. FOTO: Miro Majcen

MATIC SUPOVEC Kot zadnji je na oder preobrazb stopil narodno-zabavni pevec, ki je tokrat imel masko, ki mu je pisana na kožo. Matic je stopil v čevlje "narodno-zabavnega terminatorja", kot mu pravi sam, šefi Modrijanov, Blaža Švaba, ki ga je obiskal tudi na vajah in mu dal nekaj nasvetov za nastop. Z Maticem pa so tokrat kot presenečenje na odru nastopili preostali člani ansambla Modrijanov, skupaj pa so zapeli in zaigrali hit Ti moja rožica. "Matic je bil tako dober, da me lahko zamenja, tako na nastopu kot tudi doma," je navdušeno povedal Blaž Švab, ki Matica sicer pozna že vrsto let in mu je iskreno čestital za nastop in imitacijo. "Šele zdaj sem ugotovil, da sem res čuden," je še v smehu dodal Modrijan Blaž. "Jaz sem se mogla kar slečt, ker mi je ratalo vroče med nastopom. (smeh) Bil si naspidiran in si me prepričal," je povedala Alya, Lara pa dodala: "Vsi smo plesali s tabo in res bravo! Ko si domač v eni zvrsti, je še težje pri nastopu. Nisem videla Matica na odru, ampak Blaža. Bravo!" Svoje je povedala tudi Lea: "Mene bi zadela kap, če bi original pevec prišel med nastopom na oder. Verjamem, da je bila to zelo težka naloga in si bil res odličen. Ti paše, da se več smejiš in migaš." Zadnji je komentiral Marko: "Končno svoje na svojem! Če je Blaž Švab terminator, si ti Iron man. Predsedniku Pahorju, ki menda rad poje to pesem, bi pa svetoval, da si pogleda tvoj nastop. Bravo!"

Matic Supovec kot Blaž Švab iz Modrijanov. FOTO: Miro Majcen