Zmaga je šla v roke čustvenega Matica 'Čolića'

Osma oddaja šova Znan obraz ima svoj glas je tudi tokrat postregla s presežki, odličnimi imitacijami in zabavnimi točkami znanih nastopajočih. Ponovno smo videli nov glasbeni duet sezone, na koncu pa je s svojo imitacijo najbolj prepričal Matic Supovec kot Zdravko Čolić.

Energična Tanja Žagar je sedla na mesto četrte žirantke. FOTO: Miro Majcen

Najbolj zabaven šov letošnje jeseni je tudi v osmi oddaji postregel s številnimi presenečenji in vrhunskimi preobrazbami. Tokratno oddajo je s svojo prezenco popestrila energična pevka in zmagovalka zadnje sezone šova Zvezde plešejo, Tanja Žagar. "Ta šov je res ena čista zabava in že komaj čakam nastope vseh nastopajočih. Kot četrta žirantka bom usodno neizprosna," je priznala Tanja, ki pravi, da oddajo sicer redno gleda vsako nedeljo zvečer. Tanja pa se je še posebej veselila nastopa Maje Oderlap, ki je imitrala prav njo in jo tudi čisto navdušila.

Voditelj šova Denis Avdić in Tanja Žagar FOTO: Miro Majcen

Osem znanih nastopajočih je v tokratni oddaji navdušilo z žanrsko zelo različnimi imitacijami, med drugim smo videli tudi nov glasbeni duet, operno fušanje na odru, legendarno balkansko legendo in mnogo drugih. Po seštevku ocen gledalcev, žirije in sotekmovalcev so na prvem mestu pristalo Alex Volasko, Petra Zore in Matic Supovec, a je na koncu po glasu ljudstva slavil Matic, ki je prepričal z imitacijo legendarnega Zdravka Čolića.



V koga so se znani nastopajoči preobrazili to nedeljo?

Eva Boto in David Amaro kot Čuki in Pika Božič FOTO: Miro Majcen

EVA BOTO IN DAVID AMARO Prva sta na oder preobrazb stopila pevka Eva Boto in pevec David Amaro, ki sta nastopila v glasbenem duetu kot Pika Božič in Čuki, zapela pa sta njihovo uspešnico Komar. "To je bil izvrsten nastop. David, iz oddaje v oddajo me bolj presenečaš in si res tudi dober igralec. Med vama sem res čutil eno hudo energijo in bil si res dober Marko Vozelj. Oba sta bila odlična," je povedal Marko, Lara pa dodala: "Jaz bom tudi izpostavila vajin odnos, ki je bil svoboden, igriv in čaroben. Mi smo se vsi zelo zabavali." Lea je komentirala: "Marko Vozelj velja za zelo šarmantnega moškega, čakal sem, če boš imel njegovo globino glasu in ti je zelo dobro uspelo. Eva, ti si bila pa tudi odlična in si si dovolila dvoriti Davidu." Zadnja je oceno podala Tanja: "Vokalno ste vsi odlični, o tem ne bom izgubljala besed. David, ti v vsaki vlogi zablestiš. In ja, s tabo bi zaplesala čisto vse plese, ne samo polko. (smeh) Zate sem hotela še reči, da če bo Jože Potrebuješ kdaj rabil novega Čuka, grem stavit, da te bo poklical. (smeh) Eva, ti si čisto prekopirala Piko, ker si bila ista. Super!"

Srđan Milovanović kot Panjabi MC FOTO: Miro Majcen





SRĐAN MILOVANOVIĆ Naslednji je na oder preobrazb stopil odličen Srđan Milovanović, ki je tokrat imel še dodatno nalogo, saj si je kostum za imitacijo sešil čisto sam, s svojimi rokami. Preobrazil se je v indijskega zvezdnika Panjabija MC-ja, zapel pa je njegovo uspešnico leta 2003 z naslovom Mundian to bach ke. "Super je bilo! Bilo me je strah ali sploh dihaš vmes in še tečeš po odru. Vsa čast," je povedala Lara, Tanja pa oddala: "Srđan, kapo dol! Bom pa realna in ne morem reči, da si mi bil s to točko wow... bi pa rekla, da si bil bolj wow, wow, wow! (smeh)" Naslednja je komentar podala Lea: "Ta pesem združuje pop in indijsko melodijo. Ne samo, da si ujel tekst, točko si izpeljal pravilno in res odlično opravil izziv." Zadnji je komentiral Marko: "Srđan, super si bil in si popolnoma padel not. Bil si res vrhunski!"

Matic Supovec kot Zdravko Čolić FOTO: Miro Majcen





MATIC SUPOVEC Narodno-zabavni pevec tokrat poskrbel, da mu je po žilah tekla balkanska kri, saj se je prelevil v legendarnega Zdravka Čolića, zapel pa je eno najbolj čutnih balkanskih balad Ti si mi u krvi. "Jaz sem med tvojim nastopom hotela kar odlomit stol, kar je super znak. Bravo," je povedala Tanja, Marko pa dodal: "Vem, da je bil to zahteven nastop, že zaradi barve glasu. Izvrsten si bil, res. To je en od teh komadov, če kaj ušpičimo, pošljemo to pesem svoji dragi v opravičilo. Vedno vžge! (smeh)" Svojo oceno je podala tudi Lea: "Matic, ti imaš tako dobro in izostreno uho in zelo dobro skopirač ta vibe pesmi, tokrat pa si dal še sebe not in si res eden najboljših vokalistov v Sloveniji." Zadnja je komenitrala Lara: "Tvoja žena Jolanda ima doma zaklad in to zdaj vemo že vsi. Bil si zelo čustven in smo imeli vsi kocine pokonci."

Ana Dežman kot Mungo Jerry FOTO: Miro Majcen





ANA DEŽMAN Operna pevka, ki se lahko pohvali že s tremi zmagami v šovu, se je tokrat prelevila v nasprotni spol, saj je stopila v čevlje pevca Munga Jerryja, na odru pa smo slišali igriv in živahen komad In The Summertime. "Videli smo otroški vrtec na odru. Morala si ven iz svoje lege in iz opere iti v jazzi vode. Drugače pa bi lahko bila brez problema moški," je povedala Lea, Marko pa nadaljeval: "Ja, ti si res lahko tip. Bila si res super, malo zakajeno vzdušje in res odlična točka." Svoj komentar je podala Lara: "Bila si res dober moški za ta nastop. Igriva, brezskrbna in zabavna. Postregla si z Mungomanijo." Zadnja je komenirala Tanja: "Zelo ležerno in spontano, prinesla si noro vzdušje v studio. Sem si kar želala obleči kopalke. Če ne bi vedela, da si ti na odru, ne bi nikoli uganila."

Petra Zore kot Meryl Streep FOTO: Miro Majcen





PETRA ZORE Učiteljica in pevka skupine Bombshell je tokrat imela posebno nalogo, saj je morala cel nastop fušati. Petra se je namreč prelevila v Meryl Streep in njeno vlogo Florence Foster Jenkins, slavno operno pevko, ki je fušala, odpela pa je pesem Queen of the Night aria. "Genialno! Vse je bilo narobe! (smeh) Vokalno super, igralsko perfektno in začutila sem gorečo željo po nastopu, kar je ona tudi želela," je povedala Lara, Marko pa dodal: "To je bil popolnoma sfalen nastop in zato boš dobila ogromno točk. Izjemna imitacija." Nastop je komenitrala tudi Tanja: "Ves čas sem razmišljala o razlogih, zakaj ne bi šla in zakaj bi šla na tvoj koncert. Prvega sploh ne vem, pri drugem si me pa čisto prepričala in bila res noro dobra." Zadnja je komentirala Lea: "Izgledaš kot noro zmešana gospa in ti se ta teden res nagarala. Imitacija ti je super uspela."

Maja Oderlap kot Tanja Žagar FOTO: Miro Majcen

MAJA ODERLAP Pevko in voditeljico je tokrat čakal poseben izziv, saj je morala kot Tanja Žagar nastopiti pred originalno pevko, ki je sedela na stolu četrte žirantke. Maja je zapela Tanjin hit Nora noč ter jo čisto navdušila in prepričala, da se ji je celo pridružila na odru. "A veš, da mi je bilo tako lepo. Všeč mi je bilo, da si bila samozavestna in žurerska. V tebi je norost, priznam! Na začetku sem doživela šok, ko sem zagledala svojo kopijo," je povedala Tanja, Marko pa dodal: "Ta imitacija ti je res ustrezala. Koketirala si s publiko in bila res odlična Žagarca." Komentar je podala tudi Lara: "Maja, ti si bila res odlična. Hvala ti za ta nastop, ker smo točno to energijo rabili danes." Kot zadnja je komenitrala Lea: "Naša Tanja je res posebna. Naredi res žur na koncertu in deli dobro voljo, srečo in ljubezen. In to je tudi tebi uspelo danes."

Alex Volasko kot Israel Kamakawiwoʻole FOTO: Miro Majcen

ALEX VOLASKO Zmagovalec prejšnje oddaje je tokrat nastopil kot zadnji, čakala pa ga je "najtežja" preobrazba doslej. Dobesedno najtežja, saj je postal 230-kilski havajski zvezdnik pevec Israel Kamakawiwo'ole, zapel pa je pesem Somewhere over the rainbow. "Najprej čestitke, da si prišel na oder brez viličarja. Izjemna točka, tvoja ganljiva izpoved, si se me dotaknil," je povedal Marko, Lara pa dodala: "Na vaji si rekel, da boš moral dati več kot do zdaj in dal si sebe. Zelo si se me dotaknil in res ti hvala za to." Lea je komenitrala: "Danes si dokazal, da si odrasla oseba, v sebi nosiš največji dar, glas in glasbo. Ti prideš, odigraš in jaz jokam." Zadnja je komenitrala Tanja: "Sem od začetka do konca strmela vate. Ustvaril si posebno atmosfero in bi te še gledala. Začutila sem te in mi je šlo tudi malo na jok. Bravo!" Več utrinkov iz osme oddaje v priloženi fotogaleriji: