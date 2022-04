Zmaga praznične oddaje je šla spet v roke Adrijani Kamnik

Sedma oddaja zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je v duhu praznične nedelje postregla z novimi in zabavnimi imitacijami ter tudi številnimi presenečenji. Zmago večer pa je tokrat z imitacijo Ette Jones slavila gajstna Korošica Adrijana Kamnik.

Nocojšnja oddaja zabavnega šova Znan obraz ima svoj glas je poskrbela za praznično zabavo, čustva in nepozabne trenutke. V sedmi oddaji pa sedmerico nastopajčih – Matevž Derenda namreč še vedno preboleva okužbo s koronavirusom – ocenjeval priljubljeni David Amaro, ki je tudi sam v prejšnji sezoni nastopal v šovu Znan obraz ima svoj glas. “Jaz sem res vesel, da sem danes tukaj, pa čeprav na drugi strani, ki je bolj enostavna. Najbolj se veselim dvoboja legendarne Cher, saj sem v šovu tudi sam imitiral Cher,” je povedal energični četrti gostujoči žirant David Amaro.

Sedem znanih obrazov je na praznični večer postregla z odličnimi imitacijami in glasbenimi žanri, a na koncu je po seštevku točk gledalcev, žirije in sotekmovalcev kot zmagovalna preobrazba večera slavila Adrijana Kamnik, ki je imitirala ameriško jazz legendo Etto Jones.

V koga se je sedmerica znanih nastopajočih preobrazila ta teden? NASTJA GABOR Prva je na oder tokrat stopila nasmejana Nastja Gabor, ki je imitirala legendo narodno-zabavne glasbe, Stanko Kovačič, zapela pa je njeno zimzeleno uspešnico Prinesi mi rože. Po nastopu pa je rože prinesla žirantki Ani Marii, ki je v petek slavila rojstni dan, skupaj pa so ji zapeli Vse najboljše. »Tole je bila odlična imitacija Stanke. Če boš kdaj v dvomih glede kariere, pojdi v narodno-zabavno glasbo, ker ti paše zelo. Se je videlo, da si uživala,« je povedal Andrej, Amaro pa dodal: »Popeljala si me nazaj v otroštvo, ko sem očeta prisili, da grem na koncert narodno-zabavne glasbe. In tole je res seglo v srce.« Naslednja je komentirala Ana Maria: »Hvala za tale svetovni nastop. Za tole imitacijo si zaslužiš, pirhe, potratno potico in platinastega petelina. (smeh)« Zadnja je komentirala Helena: »Za trenutek naj odloži delo naša Nastja. Draga moja, mimiko si imela čisto tako kot jo ima Stanka. In ta tvoj nasmeh, je tipičen za narodno-zabavni žanr. Odlična si bila.«

DAMJANA GOLAVŠEK Druga je na oder preobrazb stopila priljubljena pevka, ki je imitirala španski trio Las Ketchup. A ker so v originalu tri sestre, sta se Damjani za ta nastop pridružili njeni prijateljici in sočlanici Dinamitk, Alenka Godec in Simona Vodopivec Franko, zapele pa so veliki hit Asereje. »Kaj dela timski duh!? Karamba! Dame moje, ujele ste ta mladostniški duh Las Ketchup in bile celo predobre! Originalni trio niso znale peti. (smeh) Bile ste kot pina colada, sočne in sveže,« je komentirala Ana Maria, Andrej pa dodal: »Dekleta, tole vam ni dobro ratalo... tole vam je ratalo res odlično!« Tretja je komentirala Helena: »Bile ste poskočne kot kakšne tri velikonočne zajčice. Bile ste super španske pupe, ki ste naredile super vzdušje. Zabavala sem se do konca. Hvala za ta super in tipičen babji žur.« Zadnji je komentiral David: »Od prvega dne sem zaljubljen vate, Damjana. In tudi ve tri skupaj ste bile kot najboljša ženska skupina, ki znate narediti žur.«

ADRIJANA KAMNIK Tretja je nastopila priljubljena Korošica, ki se je prelevila v eno najbolj znanih imen jazza, Etto James, zapela pa je njeno čustveno pesem All I Could Do Was Cry. “Jaz nisem mogel biti pri miru, ker si se me dotaknila do srca. In to si storila brez, da bi bila zaljubljena, kaj bi šele bilo, če bi bila zaljubljena. Bravo, Adrijana, jaz ti lahko samo aplavdiram,” je povedal Amaro, Andrej pa dodal: “Adrijana, to si odpela hudo dobro. In pika. Izžarevala si svojo notranjo moč in to največ šteje.” Tretja je ocenjevala Helena: “Jaz občudujem pevce, ki znajo združiti igro in petje. In jaz sem se naježila ob tvojem nastopu. Ti si danes v nulo zadela Etto James.” Zadnja je komentirala Ana Maria: “Etta je vse pesmi pela zelo doživeto, ampak zate vidim, da ti gre enako dobro kot originalu. Vse si zadela do zadnje podrobnosti, od čustev do mimike.«

BQL Naslednja sta navdušila brata Anej in Rok Piletič, ki sta se tokrat spopadla v glasbenem dvoboju, imitirala pa sta legendarno Cher, zapela pa sta njen veliki hit If I Could Turn Back Time? Njuno imitacijo pa so primerjali tudi z imitacijo Davida Amara, ki je Cher imitiral v prejšnji sezoni. “Čim se moški preobrazi v žensko, jo začne karikirati v kretnjah in glasu. Vama pa se je temu uspelo izogniti. Bila sta odlične babnice… za svoja leta,” je komentiral Ana Maria, Andrej pa dodal: “Rok, zate upam, da ne izgubljaš identitete kot ženska. (smeh) Še vedno si malo ‘hourast’, Anej, ti pa boš rabil še kakšen nastop kot ženska, da boš prava ženska. Če pa moram izbirati, pa je glasovno Cher bolje zapel Anej.” Naslednjo oceno je podala Helena: “Mi je odleglo, da nista šla v karikaturo Cher. Vajin nastop je štimal v vseh pogledih. Bila sta res najboljša imitacija Cher in tudi tale kostuma vama zelo pristajata.” Zadnji je komentiral Amaro: “Draga moja fanta, Cher sta zadela od začetka do konca, razen hoje v petkah. (smeh) Bila sta res fenomenalna.”

MARTINA MAJERLE Naslednja je po enotedenski pavzi nastopila priljubljena hrvaška pevka, ki je tokrat imitirala Damirja Urbana, zapela pa je njegovo glasbeno uspešnico Budi moja voda. “Znano je, da moški južno od Kolpe zelo trpijo, ko pojejo čustvene pesmi. Moram reči, da si danes našla svoj moški izvir bolečine. Bila si res fenomenalna,« je komentiral Andrej, Ana Maria pa dodala: »Jaz te res čutim, ker sem bila v prvi sezoni največkrat moški. Ti si simbol ženstvenosti, zato je težko imitirati moškega, ampak zato to ni niti mali težko. Bravo za odlično izvedbo.« Tretjo oceno je podala David: »Martina, vau, kakšna pleša?! Navdušen sem! (smeh) Zate vem, da si odlična vokalistka in se tega zavedaj. Ti si imela danes težko nalogo, ki pa si jo opravila odlično.« Zadnja je komentirala Helena: »Težko je imitirati moškega z Balkana. Super si ujela Damirjevo pozo, krasno si vstopila v njegovo vesolje. Bila si res dober in strastni 'muškarac'. (smeh)«

MARIO PEŠIĆ Zadnji je na oder preobrazb stopil priljubljeni Mario, ki je tokrat imitiral enega najbolj zaželenih moških ta hip, pevca skupine Måneskin, zapel pa je zmagovalno evrovizijsko pesem Zitti e buoni. “Mario, Mario, jaz sem velika oboževalka Måneskinov. Danes si imel velik privilegij, da si imitiral enega najbolj seksi glasbenikov. Pesem je bila super, ujel si to ekscentrično jezo, ki jo izražajo na odru in eksplodiral v erotiko. Mario, tole je bil perfekten nastop,” je komentirala Helena, Andrej pa dodal: “Ta pesem je super, pevec je uf… super… lep in zna peti. (smeh) On je prepričljiv na odru, ti pa si bil danes morda malo manj prepričljiv kot original, ampak vseeno super. Iskrene čestitke za pogum in nastop.” Oceno je naslednja podala Ana Maria: “Vidim, da si se resno lotil te imitacije. Mario, ti si original zadel z veliko mero profesionalizma. Tale točka je bila res turbulentno fantastična.” Zadnji je komentiral Amaro, ki je italijansko skupino spoznal tudi na rdeči preprogi glasbenih nagrad: “Jaz sem pravega Damiana spoznal in so se mi takrat tresla kolena. Lahko pa rečem, da so se se mi tudi ob tebi tresla kolena, čeprav malo manj kot pri originalu. Ampak vsa čast za ta tvoj super nastop.”

