Zmaga šla v roke "aerosmithu" Maticu Supovcu

Peta oddaja šova Znan obraz ima svoj glas je postregla z novi imitacijami, presenečenji in odličnimi nastopi znanih tekmovalcev. Med drugim smo videli tudi drugi glasbeni dvoboj sezone, na koncu pa je kot zmagovalec večera slavil Matic Supovec.

Nedeljski večeri na POP TV so letošnjo jesen spet polni presenečenj in odličnih nastopov znanih tekmovalcev, ki vsak teden postrežejo z novimi, zahtevnimi in izvirnimi preobrazbami. Peto oddajo šova preobrazb je že na začetku popestril četrti žirant, zabavni in priljubljeni voditeljPeter Poles. "Danes sem čisto sproščen, saj ne rabim misliti na nič, razen, da uživam in se zabavam," je povedal Poles.



Osem znanih tekmovalcev je v tokratni oddaji navdušilo z imitacijami in glasbenimi žanri, od kantrija do rocka, videli smo tudi dvoboj med Ano in Davidom. Po seštevku ocen gledalcev, žirije in sotekmovalcev je na koncu kot zmagovalna preobrazba večera slavil Matic Supoveckot Steven Tyleriz Aerosmith.

V koga so se znani tekmovalci preobrazili ta teden?



MAJA ODERLAP

Maja Oderlap se je prelevila v Neco Falk FOTO: Miro Majcen



Prva je na oder preobrazb stopila zmagovalka četrte oddaje, ki se je tokrat prelevila v energično Neco Falk, zapela pa njeno pesem Banane. "Mene je bilo v otroštvu strah tega komada, danes sem pa užival, ker si bila simpatična. Super nastop,"je povedal Marko,Larapa dodala: "Mi-tra-ljez! Jaz sem poskakovala kot en velik otrok! Videlo se je, da si se zelo zabavala. Bravo."Svojo oceno je podala tudi Lea: "Maja, to je bilo super, zelo dobro. Paše ti ta stil. Nor in top nastop." Kot zadnji je ocenjeval Peter: "Meni ni bilo jasno, kako ena tako prijazna gospa, ki poje Mačka Murija, spravi iz sebe tako jezen glas. Tvoj nastop pa je bil prav žlobudrajoč in zelo dober. Všeč mi je bilo."

SRĐAN MILOVANOVIĆ

Srđan Milovanović je nastopil v vlogi zapeljivca Josha Turnerja FOTO: Miro Majcen



Kot drugi je oder zavzel odlični Srđan Milovanović, ki se je tokrat prelevil v zapeljivca s kitaro Josha Turnerja, navdušil pa je s pesmijo "Your Man". "Sergio moj! Ti si me popeljal v mehko, kantri in nostalgično atmosfero. Perfekten si bil. Bil si priden fant, predan in zaljubljen, saj si imel ta ogenj v sebi. Noro dobro," je povedala Lara, Marko pa dodal:"Končno si se iz polžkov in rakcov prelevil v pravega deca in zapel noro dobro. In dobil boš veliko točk." Peter je komentiral: "Zavidam ti! Tako globoko si zapel, da je še meni zaresonirala prepona. Bravo."Zadnja je oceno podala Lea:"Komaj sem čakala, da boš imel nastop, kjer boš lahko pokazal, kako zelo dober pevec si. Tole je bilo vrhunsko!"



ALEX VOLASKO

Alex Volasko je bil Željko Bebek FOTO: Miro Majcen



Naslednji je na oder stopil mlad glasbenik, ki je stopil v čevlje balkanske legende, Željka Bebeka iz skupine Bijelo Dugme, zapel pa je uspešnico "Ne spavaj mala moja muzika dok svira". "Jaz sem ta komad poslušal od nekdaj in to je res kulten komad. Tole je bilo zelo dobro," je povedal Peter, Lea pa dodala: "Meni si bil res kul in tudi to trzanje z ustnico, zelo dobro." Lara je komentirala: "Danes sem tudi žurala na ta komad. Tvoja rokerska duša je kričala in ti čestitam, ker sem res uživala do konca." Zadnjo oceno je podal Marko: "Jaz sem velik oboževalec skupine Bijelo dugme in ti si bil res dober danes. Ti je zelo dobro uspela imitacija."



EVA BOTO

Eva Boto se je preobrazila v zapeljivo Ariano Grande FOTO: Miro Majcen



Mlada pevka je tokrat imela težko nalogo, saj je morala imitirati svetovno zvezdnico Ariano Grande in zapeti njeno seksi uspešnico Dangerous Woman. "W.O.W. Lajk, lajk, lajk! Ko sem jaz slišal za to Ariano Grande, mi je bila zanimiva. Zate pa lahko rečem, da si danes Eva Grande Seksi. Zelo seksi," je povedal Marko, Peter pa dodal: "Jaz Ariane nikoli nisem poslušal, ampak sem jo gledal... (smeh) In ta tvoj nastop danes je bil... kapo dol!" Lea je ocenila: "Začeti pesem brez podlage, na suho... je težko, ti si to super odpela. Ne vem zakaj ti je nerodno v tej opravi, ker si super in res seksipilna!"Zadnja je komenitrala Lara: "Brez tvoje samoironije in prikupne nerodnosti, ki mi je zelo všeč, ti nisi ti in si me navdušila. Če ti sprejmeš lik, ti bo publika verjela in mi smo ti danes zelo verjeli."



PETRA ZORE

Petra Zore navdušila kot temnopolta raperka Missy Elliot FOTO: Miro Majcen



Priljubljena učiteljica in pevka se je tokrat vrnila v svoje otroštvo, saj je postala legendarna raperka Missy Elliott in zapela njeno uspešnico "Work It".

"Kaj si že vse ti bila v tej oddaji? In kako noro ti napreduješ! Bravo! Dobro delaš in le tako naprej! Paše ti ta stil!" je povedala Lea, Marko pa nadaljeval: "Draga moja tovarišica. Danes si dokazala, da stas in seksapil nista tvoja edina deviza. Bila odlična tudi v tej vlogi!" Svojo oceno je podala tudi Lara: "Kje je princeska moja? Zmagala si s tem nastopom! Ne morem verjet, kako si držala to njeno pozo in izgovorila vse te besede!" Zadnji je komentiral Peter: "Ti bi lahko bila črnka! Vidijo se ti izkušnje, da si bila raperka v otroštvu. Tole je bilo res fenomenalno."



MATIC SUPOVEC

Za izjemen vokal in odlično preobrazbo je prejel največ točk Matic Supovec FOTO: Miro Majcen



Narodno-zabavni pevec je tokrat zaplaval v bolj rokerske vode in postal frontman skupine Aerosmith, Steven Tyler, in zapel pesem "I Don’t Want to Miss a Thing". "Ne morem govorit! Super si bil, kričeč, goreč, surov, poln... res noro dober! Perfektno izgledaš!" je komentirala Lara, ki je Matica na odru tudi objela, Peter pa dodal: "Ne, ne, ne... tole je bilo vrhunsko! Steven je res 'špecjalc' in ta komad je res zahteven. Sem čakal vse te okraske glasu in so bili v nulo odpeti. Bravo!"Oceno je podala tudi Lea: "Matic, spet si našel vokal, ki je padel z neba. Iz kje vlečeš to? Ostala sem brez besed. Čestitke." Zadnji je komentiral Marko: "Paše ti ta stil! In danes si mi šel na živce, ker si bil tako zelo super in dobil ful oboževalk."



ANA DEŽMAN IN DAVID AMARO

Ana Dežman in David Amaro sta bila dvobojevalca: oba sta se preobrazila v Cher FOTO: Miro Majcen