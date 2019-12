Zmaga znova v roke Srđana Milovanovića, razkrit prvi tekmovalec Zvezde Plešejo

Deseta oddaja šova Znan obraz ima svoj glas je spet postregla z odličnimi nastopi, vrhunskimi imitacijami in popolno zabavo. Doživeli smo tudi nov glasbeni duet, nov vprašaj in prvo dvojno probrazbo. Na koncu pa je s svojo imitacijo najbolj prepričal Srđan Milovanović kot Marlenna iz tria Sestre.

Najbolj zabaven šov letošnje jeseni je tudi v deseti oddaji postregel s številnimi presenečenji in odličnimi preobrazbami. Tokratno oddajo je s svojo navzočnostjo popestril vsem dobro znani Tomaž Mihelič - Marlenna, član tria Sestre. "Res sem vesel, da sem del te oddaje, saj pravim, da ta oddaja spreminja življenja nastopajočim in prav tako gledalcem, ker manj resno gledamo na življenje. To oddaja omogoči, da na dan privre njihova zabavna plat," je priznal Tomaž Mihelič, ki je sicer tudi diplomirani delovni terapevt. Osem znanih nastopajočih je tudi v tokratni oddaji navdušilo z žanrsko različnimi imitacijami, med drugim smo videli nov glasbeni duet, nov vprašaj sezone, kjer je Srđan Milovanović presenetil četrtega žiranta, ko je imitiral Sestre, Petra Zore pa je navdušila z dvojno preobrazbo kot Eros Ramazzotti in Anastacia. Po seštevku ocen gledalcev, žirije in sotekmovalcev je zmaga večera tokrat šla ponovno v roke Srđanu Milovanoviću, ki je tokrat imitiral Marlenno iz tria Sestre. "Hvala, ker ste glasovali za največja jajca v krilu," je v smehu komentiral Srđan. V koga so se znani nastopajoči preobrazili to nedeljo? DAVID AMARO Prvi je na oder preobrazb stopil priljubljeni pevec, ki je stopil v čevlje Georga Michaela, nekdanjega člana skupine Wham!, zapel pa je pesem Wake me up before you go-go. "David, ti si junak letošnje sezone! Ti si kameleon in se gibalno in glasovno približaš originalom. Ti si mi danes z imitacijo omogočil življenjske sanje, da sem Georgea lahko videl v živo," je povedal Tomaž, Lea pa dodala: "George je pel kot na zgoščenki in všeč mi je, kako si skakal po odru in zraven pel. Zelo dober scenski nastop." Svoj komentar je podala tudi Lara: "Ti nisi samo odličen vokalist, ampak tudi igralec in gibalec. Tvojo svežo energijo si dal v 80. in si nam polepšal večer. Bravo." Kot zadnji je komentiral Marko: "Jaz tudi za tipa lahko rečem, da je lep. Denis je lep, ampak ti, David, si še lepši. Popeljal si me nazaj v mladost in hvala za to."

Znan obraz ima svoj glas, 10. oddaja: David Amaro kot George Michael FOTO: Miro Majcen

ALEX VOLASKO Drugi je na oder stopil priljubljeni pevec, ki je v tokratni oddaji zamenjal spol, saj je postal operna diva Alenka Gotar, zapel pa je njeno evrovizijsko pesem Cvet z juga. "Bil si ženska in ti čestitam. Imel si dobro operno štimo in to je bilo super,"je povedala Lara, Marko pa dodal: "Jaz se Alenke Gotar malo bojim, ampak danes sem pa prvič poslušal tekst in si bil res odličen."Svoj komentar je podala tudi Lea: "Pričaral si mi isti občutek, kot takrat, ko sem gledala Alenko na Evroviziji. Odlično si zapel." Zadnji je komentiral Tomaž: "Iz zoprne pevke si naredil operno pevko. (smeh) Ne vem, zakaj govoriš, da si dolgočasen in staromoden, ker si danes raztural. Zažarel si v novih odtenkih in ti čestitam."

Alex Volasko kot Alenka Gotar FOTO: Miro Majcen

ANA DEŽMAN Tretja je nastopila operna pevka, ki se je tokrat preobrazila v Kaomo, zapela pa je kultno Lambado. "Zelo seksi si bila, prisežem. Danes si bila taka sadna pizza in če lambada pomebni klofuta, si me res dobro sklofutala zdej," je povedal Marko, Lara pa dodala: "Lepa in seksi si. Pričarala si erotiko in nostalgijo." Naslednja je komenitrala Lea: "Najbolj sem bila pozorna, ali ti bo uspelo to žalostno zgodbo pričarat na pozitiven način. Bila si super in si razturala, tudi v plesu." Zadnji je komenitral Tomaž: "Anči, rrroar! Če si ti klasična, sem jaz kolovrat. Tvoja drznost, tvoja norost nas vedno znova očara in začara."

Ana Dežman kot Kaoma FOTO: Miro Majcen

EVA BOTO IN MAJA ODERLAP Pevki sta tokrat nastopili v duetu, in sicer kot Manca Špik in Isaac Palma, zapeli pa bosta njuno pesem Oba. Eva je bila Manca, Maja pa Issac. kar sta izvedeli tik pred zdajci. Na odru pa sta se jima med nastopom pridružila tudi originalna izvajalca, ki sta na koncu tudi pohvalila njun nastop. "Jaz sem skoraj jokat začela. Sem se kar stopila med nastopom. Eva, z Manco imata veliko istih lastnostih in si bila odlična. Maja, to je pa tvoja najboljša preobrazba in si bila super," je povedala Lea, Tomaž pa nadaljeval: "Maja, si ti na kakšnih hormonih? Si bolj dec od mene. (smeh) Fascinantno mi je, kako si se umirila med nastopom. Eva, Manca ko poje, poje z lahkoto in si bila ista, medila si se kot sočna hruška. Bila si elegantna koroška košuta."Svojo oceno je podala tudi Lara: "Kako lep ljubezenski duet... Urejenost, uglajenost in sanjavost. Eva, bila si lepa, odlična in zaljubljena. Maja, ti si pa danes pravi latino lover, začutila pa sem tudi ta latinski ogenj v tebi." Zadnji je komentar podal Marko: "Eva, ti si krasna pevka, kapo dol. Ampak kaj pa Maja dela, to pa wow. Bravo!"

Maja Oderlap kot Isaac Palma in Eva Boto kot Manca Špik FOTO: Miro Majcen

MATIC SUPOVEC Narodno-zabavni pevec se je tokrat preobrazil v disko soul senzacijo Earth, Wind & Fire, na odru pa bo zapel hit z naslovom September. "Šel si iz svoje cone udobja. Ne vem zakaj se bojiš teh bleščičastih oblek, ker si še večji dec v tem," je povedal Tomaž, Lea pa dodala: "Res si dobro zadel original. Bravo." Komentira je podala tudi Lara: "Videti je bilo, da si užival kot že dolgo ne. In tudi maska je briljantna."Zadnji je oceno podal Marko: "Čestitam ti, zelo dobro si zapel tale funky Spetember. Noro dobro."

Matic Supovec kot Earth, Wind & Fire FOTO: Miro Majcen

SRĐAN MILOVANOVIĆ Zmagovalec devete oddaje je na ruleti dobil vprašaj, zato je šele sredi tedna izvedel, da bo imitiral "sestro" Marlenno, ki je sedel na četrtem žirantskem stolu. Zapel je evrovizijsko pesem Samo ljubezen iz 2002. "Kaj naj rečem? Bolj si podoben Daphne kot meni haha. Če bi ti pel, bi mi zmagale. (smeh) Zelo sem počaščen in navdušen nad nastopom,"je povedal Tomaž, Lara pa nadaljevala: "Jaz Tomaža obožujem, tebe Srđan pa iz oddaje v oddajo bolj. Tole danes je bilo kot seksi, pametna in eksplozivna bomba." Marko je komenitral: "Popeljal si nas v leto 2002, ko smo vsi držali pesti za Sestre. Lahko ti rečem samo, da boš dobil ogromno točk. Bravo."Za konec je na kratko komentirala Lea: "Najboljša točka danes!"

Srđan Milovanović kot Marlenna FOTO: Miro Majcen

PETRA ZORE Kot zadnja je nastopila najbolj znana učiteljica ta hip, ki je imela tokrat dvojno preobrazbo, saj imitirala tako Erosa Ramazzottija kot Anastacio, zapeti pa bo morala njuno skupno uspešnico I belong to you. "Rekla si, da upaš, da boš ponosna nase. Lahko si zelo ponosna. Pogrela si nam dušo in srce. In to tvoje preklapljanje vlog, res bravo," je komentirala Lara, Marko pa dodal: "Res si bila izjemna in samo kapo dol." Svoj komentar je podala tudi Lea: "Tudi jaz sem doživela dvojni lik v svoji sezoni in to je bila nočna mora. In to kar si ti ta teden prestala, pa prehlad in da si imela težave z glasom... Wow, bila si vrhunska in vsa čast." Zadnji je komenitral Tomaž: "Petra, ti si mene že zdavnaj prepričala, da si žensko odkritje te sezone. Zaljubljen sem vate, sploh pa zdej, ko vidim, da si lahko hkrati tako huda mačka kot mačkon."

Petra Zore kot Eros Ramazzotti in Anastacia FOTO: Miro Majcen