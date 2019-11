Zmaga večera šla prvič v roke Srđanu Milovanoviću

Najbolj zabaven šov letošnje jeseni je tudi v deveti oddaji postregel s presenečenji in odličnimi preobrazbami. Tokratno oddajo je s svojo navzočnostjo popestril priljubljeni glasbenik Dejan Vunjak , ki je je slavil kot zmagovalec prve sezone šova Zvezde plešejo. "Veselim se vseh glasbenih točk, super preobrazb in sproščenega vzdušja, saj mi je ta šov res ena čista zabava. Kot četrti žirant bom čim bolj iskren, a hkrati ne prestrog, saj se zavedam koliko energije in truda je vloženega vsak teden iz strani znanih obrazov, da se približajo imitaciji," je priznal Dejan Vunjak.

Osem znanih nastopajočih je v tokratni oddaji navdušilo z žanrsko različnimi imitacijami, med drugim smo videli tudi nov glasbeni duet in Davidovo transformacijo v srbsko pevko Ceco, ki je Davidu prek videa osebno zaželela srečo in ga čisto presenetila. Po seštevku ocen gledalcev, žirije in sotekmovalcev je zmaga večera tokrat šla v roke Srđanu Milovanoviću in njegovi imitaciji Leonarda Cohena.



V koga so se znani nastopajoči preobrazili to nedeljo?

MAJA ODERLAP

Prva je na oder preobrazb stopila pevka in voditeljica, ki se je tokrat prelevila v priljubljeno hrvaško pevko Danijelo, zapela pa je njeno uspešnico Da je sladje zaspati. "Ti si danes zanimirala publiko za odličen uvod v oddajo," je povedala Lara, Marko pa dodal: "Maja, razpištolila si se in razturala sceno. Bravo."Svojo oceno je podala tudi Lea:"Danijela velja za zelo prikupno pevko. Bila si ženstvena in nežna. Odlična imitacija."Kot zadnji je komentiral Dejan. "Danijela mi je zelo pri srcu in je ženska po mojem okusu. Odličen nastop."