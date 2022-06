Zmagovalca BQL: Stoječe ovacije so bile pravi balzam za dušo

Dvanajst tednov sta Anej in Rok Piletič , ki nastopata kot BQL , navduševala s takšnim in drugačnimi imitacijami, ki so tudi njima predstavljale velik izziv. Pokazala sta velik talent in dejstvo, da sta vedno pripravljena na dobro zabavo, tudi če morata za to spremeniti spol in obuti visoke pete. V finalnem boju sta BQL tako dobila več glasov kot finalista Adrijana Kamnik in Mario Pešić , zato sta bila okronana z nazivom naj imitatorja šeste sezone.

Anej in Rok, navduševala sta celo sezono. Kaj vama pomeni zmaga v finalu?

Midva se nikoli nisva videla kot imitatorja, dokler nisva prišla v to oddajo in sva s pomočjo Mihe Krušiča, Darje Švajger in Gorke Berden spoznala, da imava nekaj posebnega v sebi in zmoreva tudi to.

No, ampak saj sta že na začetku vedela, da znata imitirati ...

Ja, no ... Vsak zna imitirati recimo Fredyja Milerja, saj samo malo nižje poješ in nosljaš med petjem. (smeh) Da pa smo šli vse te imitacije, ki smo jih mi vsi dali čez v vseh oddajah, to je pa nekaj čisto drugega.

Katera pa je bila tista imitacija, ki je še vaju presenetila, da sta jo res dobro izpeljala?

Oba sva si pri tem enotna, da je bila to zagotovo prva imitacija, ko sva postala The Blues Brothers. Po oddaji sva pogledala posnetek in si rekla: "Vidiš, znava to. Znava spremeniti glas in oponašati nekoga drugega." Prva imitacija nama je dala elan in od takrat naprej je šlo samo še navzgor, saj nama je dala krila.