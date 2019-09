Če bi bil Matic superheroj, bi želel videti skozi obleko

V koga se bodo to nedeljo preobrazili nastopajoči, si oglejte v prvi zvezdniški ruleti.

V novi oddaji šova Znan obraz ima svoj glas se bo moral Matic Supovecpreleviti v Mansa Zelmerlowa, ki je leta 2015 Švedski prinesel zmago na evrovizijskem odru s pesmijo Heroes. Matic bo imel predvsem največ težav s tem, da se bo moral preleviti v 'frajerja, ki je všeč vsem dekletom' oziroma v moškega, ki je lep in negovan. Sam pravi, da tega ni vajen in da bo to velik izziv.