Znan obraz ima svoj glas: to nedeljo namesto glasovanja donacije za Krisa

Ta teden je Slovenijo pretresla zgodba o malem Krisu iz Kopra, ki za zdravilo potrebuje 2,3 milijone evrov. Tudi tokrat so Slovenci stopili skupaj in v nedeljo boste gledalci lahko namesto glasovanja za najljubšega tekmovalca, sporočilo poslali za Krisa in donirali pet evrov.

V medijski hiši PRO PLUS smo z veseljem pristopili k dobrodelni akciji s katero bomo malemu Krisu pomagali zbirati donacije za zdravilo, s katerim bo lahko premagal svojo bolezen. Za Krisa lahko donirate tudi na TRR:SI56 0510 0801 6627 635Palčica pomagalčicaGlem 26, 6273 MAREZIGENamen nakazila: za Krisa V sklopu nedeljske oddaje Znan obraz ima svoj glas bomo nagovorili gledalce, da namesto glasovanja za najboljšo interpretacijo, donirajo 5 evrov preko SMS sporočila KRIS5 na 1919. Kris za zdravilo potrebuje 2,3 milijona evrov. FOTO: osebni arhiv Tako bodo to nedeljo o zmagovalcu 2. oddaje s svojimi glasovi izjemoma odločali samo žirija in nastopajoči. Akcijo s ponosom podpirajo tudi vsi naši nastopajoči, žirantje Lara Komar, Lea Sirk, Marko Miladinović in voditelj oddaje Denis Avdić.