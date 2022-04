Znane obraze bo tokrat komentiral priljubljeni David Amaro

Priljubljeni pevec David Amaro zelo dobro ve, s čim vse imajo opravka nastopajoči estradniki pred vsako imitacijo v zabavnem šovu Znan obraz ima svoj glas, saj je tudi sam nastopal v prejšnji, peti sezoni šova. Zanj lahko rečemo, da je prišel, nastopal in osvojil Slovenijo, saj se je s svojim talentom in iskrenostjo zasidral v srca številnih gledalcev. Prav zato se vrnitve v studio zelo veseli, čeprav bo tokrat imel lažjo nalogo, saj bo sedel na stol četrtega gostujočega žiranta. "Zelo, zelo, zelo se veselim povratka v svojo najljubšo oddajo, ki mi je odprla vrata nazaj v Slovenijo in, milo rečeno, spremenila življenje," prizna David, ki nam je zaupal, kakšen žirant bo. "Predvidevam, da nepredvidljiv. (smeh) Tudi sebe bom zagotovo kje presenetil s kakšnim komentarjem, v to sem prepričan. Sem pa seveda nekdo, ki je pristaš bolj pozitivno naravnanih komentarjev in nisem navdušen nad preveč pikro energijo. Pri nastopajočih bi si želel videti, da jih čim več uživa v liku, ki jim je bil dodeljen. To je po mojem mnenju najbolj pomembno za uspešno imitacijo. Vzljubiti lik, ki ti je dodeljen. Sedaj so že v sedmi oddaji, kar pomeni, da jim nekih posebnih nasvetov ne rabim dajati. Predvidevam, da že zelo dobro vedo, kako in kaj. Potrebno je uživati na odru brez kakršnega koli razmišljanja v smislu: "Joj, kako bom pa izpadel, če naredim nekaj, kar bi me znalo prikazati napačno, čudno ..." Ne bo te! Ljudje znajo dobro ločiti med likom in tem, kdo si ti kot oseba. Tako da če koga izmed njih to slučajno še 'bremza', naj spusti zavore in se zabava v pravem pomenu te besede."