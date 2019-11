Alex se bo preobrazil v žensko, Srđan pa dobil vprašaj

Ana Dežman bo znova nastopila samostojno, tokrat kot pevka skupine Kaoma. Maja Oderlap si je želela manj plesa in več oblek in dobila Manco Špik in Isaac Palma, enako je ruleta določila Evi Boto, tako bosta skupaj odpeli pesem Oba, a še ne vesta, kdo bo kdo.

Alex Volasko se bo prvič preobrazil v žensko, tokrat bo pel opero kot Alenka Gotar in njeno pesem Cvet z juga. David Amaro si je želel postati član skupine ansambel Unikat, a postal bo pevec skupine Wham! - George Michaelz legendarno pesmijo Wake Me Up Before You Go-Go.

Matic Supovec je prejšnji teden svojo preobrazbo odstopil Davidu, tokrat pa bo obdržal prvo. Ob vprašanju, če si želi postati Isaac je odkimal, dobil pa je glasbeno skupino Earth, Wind & Fire in tako bo znova veliko plesal. Zmagovalec Srđan Milovanović pa je dobil vprašaj, v koga se bo preobrazil? Petra Zore bo postala kar dvoje: Eros Ramazzotti in Anastacia. Bo mogla imitirati kar oba?