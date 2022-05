Zvezdniška ruleta spregovorila: čaka nas prvi moško-ženski dvoboj

Damjana Golavšek je na zvezdniški ruleti 'zadela' žensko s posebnim glasom, stasom in frizuro, legendarno Grace Jones . A presenečenje, prihodnji teden bo v čevlje Jonesove stopil tudi Mario Pešić , kar pomeni, da nas prihodnji teden čaka prvi moško ženski-dvoboj!

Korošica Adrijana Kamnik, ki je ponovno slavila zmago, bo ženska oblačila in visoke pete zopet zamenjala za moško garderobo, postati bo morala ameriški rock and roll pevec in plesalec Chubby Checker.

Za plesno vzdušje bosta prihodnjo nedeljo odgovorna BQL, ki bosta kot Justin Wellington & Small Jam s hitom Iko Iko skušala pričarati poletno vzdušje. Ob tem spomnimo, da lahko z njima zaplešete tudi vi in z malo sreče osvojite tudi nagrado.