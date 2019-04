Ali Špela Grošelj v sebi res nosi posebno prekletstvo?

Peta oddaja najbleščečejšega šova Zvezde plešejo ni prinesla samo odlično odplesanih nastopov, ampak tudi večer, poln smeha. Za enega od zabavnih trenutkov je poskrbel zvezdniški sodnik Lado Bizovičar, ki je prišel do ugotovitve, da se tekmovalke šova Špele Grošelj drži neko posebno prekletstvo. "Moški ob tebi nimajo sreče. Najprej te je zapustil tvoj dragi Gregor P. Kirsch, ki je izpadel v prvi oddaji. Potem je zbolel tvoj soplesalec Miha Perat, ki je staknil bakterijsko angino. Zaradi tega so ti dali nadomestnega plesalca, odličnega Mateja Krajcerja, ki pa je danes čudežno izginil. Mene res skrbi, da imaš neko prekletstvo," je v šali razložil svojo teorijo zabavni Lado, ki je hkrati voditelja Petra Polesa opozoril, da je morda prav on naslednja žrtev prekletstva, saj stoji tik ob Špeli, ki se je ob Ladovi zabavni ugotovitvi nasmejala do ušes.