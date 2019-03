Andreju Škufci ukradli zloglasno 'enko'

Andrej Škufca , glavni sodnik plesnega šova Zvezde plešejo, je v drugi oddaji, ko je prvič plesala druga skupina zvezd, pokazal loparček z najslabšo oceno. Ta je doletela fitneserja, manekena in radijskega voditelja Igorja Mikića . Ta je svojim sotekmovalcem, po tem ko se je prvi šok zaradi enke polegel, zaželel srečo: "Jaz sem že padel do dna, zdej se dvigujem do neba. Tako da vam, vso srečo, to pa ja!"

In kot so se odločili, zadev ne bodo prepustili sreči in so skovali plan. Odločili so se ukrasti Andrejevo enko in tudi uspelo jim je. A le za kratek čas, saj mu je Lado takoj, ko je Andrej ugotovil, da je nima, podal svojo. Glavni sodnik se je iznajdljivosti tekmovalcem nasmejal, a vseeno dodal: "Razen tega, da sem se malo nasmejal, niste dosegli nič. Ker mi bo enko posodil Lado, tako da ... That's it!"

A tudi skupina, v kateri je Igor so Andreju ponagajali, vendar na malo drugačen način. Kako, si poglejte v videu spodaj: