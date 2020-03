Arnej otvoril plesni izziv, ki vam lahko prinese super nagrade

Eni bolj drugi manj izkušeni na plesnem parketu, a vsi polni adrenalina in jeklene volje, so tekmovalci letošnje sezone šova Zvezde plešejo pripravljeni, da navdušijo tako sodnike kot gledalce. V prvi oddaji so v duhu dneva žena priložnost, da na plesišču zablestijo, dobile zvezdniške predstavnice nežnejšega spola in dokazale, da z njimi ne bo šale. Kako se bodo odrezali moški tekmovalci, bomo lahko videli prihodnjo nedeljo.



Poleg naših desetih zvezd pa so se nove sezone še kako razveselili tudi profesionalni plesalci, za katere tako ali tako vemo, da blestijo prav v vsakem plesu. No ja, morda čačača, jive in tango res obvladajo, kako pa jim ležijo malce bolj sodobni in neobičajni plesni gibi, bodo morali še dokazati.