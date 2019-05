Bo Dejan Vunjak kot zmagovalec pomagal Tanji do zmage?

Deveta oddaja šova Zvezde plešejo bo res nekaj posebnega, saj bodo šov obiskali povratniki iz prejšniih sezon, med njimi tudi simpatičen Dejan Vunjak, ki je prepričljivo zmagal v prvi sezoni šova. "Glede na to, da sem bil do sedaj v prvi sezoni in drugi (kot voditelj prve oddaje), sem bil izredno vesel, ko so me poklicali, da sem znova lahko obul plesne čevlje in znova vsaj malo podoživel vse skupaj. Ob tem so se mi vrnili res lepi spomini. Res je, da je bilo zelo naporno in nas je bolela prav vsaka mišica, ampak smo se imeli pa fantastično in o tem bom z veseljem pripovedoval mojim vnukom."



Dejan bo v plesnih trojicah zaplesal z odličnima Tanjo Žagar in Arnejem Ivkovićem, ki vsako nedeljo navdušujeta tako sodnike kot tudi gledalce. "Tanja in Arnej sta res fantastičen plesni par, ampak smo se vsi trije hitro ujeli. Sicer pa je tudi meni od prve sezone ostalo nekaj malega plesnih korakov, čeprav je res, da je bilo večino pozabljenega, saj je od tega minulo že tri leta, prav tako pa smo trenirali en ples le en teden," je še priznal Dejan, ki ga je za nocojšnjo oddajo strah le, da se ne bi komu kaj zgodilo.



