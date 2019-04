Boris Kopitar si bo vzel nekaj dni čistega počitka 

V četrti oddaji šova Zvezde plešejosmo lahko videli odlične plesne nastope, zabavne trenutke in sočne komentarje sodnikov, žal pa smo dobili tudi plesni par, ki je kot drugi zapustiti letošnjo sezono plesnega šova. Boris Kopitar in Nina Gerič sta v četrti oddaji odplesala cha-cha-cha, in sicer na pesem skupine Obvezna smer 'Zaplešiva draga cha-cha-cha'. Na koncu sta Boris in Nina po sodniških ocenah pristala na zadnjem mestu lestvice, odločitev, da prav ona dva zapuščata šov, pa so z glasovanjem podali še gledalci.



"Jaz nimam občutka, da sva izpadla. Midva sva samo končala eno lepo skupno druženje in meni to nikoli ne pomeni konec nečesa. Vedno, ko nekaj končaš, imaš priložnost iti naprej, več časa imaš za druge stvari, ker dejansko vsem, ki bi se kdaj česa podobnega lotili, polagam na srce - to je res naporno in zdaj se plesno tekmovanje v šovu pravzaprav šele začenja. In imava z Nino sva imela morda malo sreče, da se je to za naju zgodilo zdajle," je povedal nič kaj preveč razočaran 66-letni Kopitar.



Drugi izpadli tekmovalec šova Zvezde plešejo se je kot pravi gentleman zahvalil tudi svoji soplesalki Nini Gerič za vse plesne nasvete in treninge, na katerih je zelo užival. "Z Nino je bilo zelo lepo sodelovati, ker je punca dejansko tako dobra plesalka in odlična pedagoginja, da sem vsak trenutek z njo prav zares užival. Glede plesa v prihodnje nikakor ne bom obupal, saj bom zaplesal kadarkoli bo priložnost za to. Nina me je naučila, da te ples zastrupi in da ne moreš mimo njega," je še priznal Boris, Nina pa dodala: "Ja, ples je definitivno droga - najboljša in najbolj zdrava. (smeh) Moje prve misli, zdaj takoj po odhodu iz šova, pa so, da gre za šov, vsi se igramo igro in vsi bomo enkrat na tej strani, slej, ko prej, en za drugim. Jaz sem se imela zelo fajn in sem uživala vsak trening, vsak ples, vsako glasbo in v čisto vsem, kar spada zraven. Res me veseli, da sem bila del tega in da sem bila lahko Borisova soplesalka."