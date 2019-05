'Če bi imela več časa, bi lahko pokazala še veliko več'

Tanja Žagar je zmagovalka tretje sezone plesnega šova Zvezde plešejo. S soplesalcem Arnejem Ivkovićem sta navduševala iz oddaje v oddajo, in kot je povedala Tanja, si je tudi sama zelo želela superfinala, potiho tudi zmage. S plesnim globusom v rokah nam je povedala, da je presrečna, da so za njo tako lepi meseci, in da je skupaj z Arnejem preživela neprecenljive ure plesa in smeha.

Kako bi opisala celotno izkušnjo?

Tanja:Nepozabna, neponovljiva, fenomenalna in zelo zelo profesionalna je celotna zgodba Zvezde plešejo. Srečna sem in hvaležna, da sem lahko bila del te plesne pravljice.

Arnej:Enako. To doživiš samo enkrat oziroma zvezda to doživi samo enkrat, profesionalni plesalci pa to doživimo večkrat. Ampak ta zgodba, ki se je danes zgodila, je enkratna, ker sva samo enkrat skupaj plesala v Zvezdah plešejo. Skoraj nimam več besed, ker sem tako vesel in ponosen na oba.

Tanja, kako drugačen je bil šov od zamisli, ki si jo o šovu imela ob začetku sezone?

Tanja: Vedela sem, da bo treba res veliko delati in da bo delo zelo intenzivno. Da bo to tudi zelo intenzivno druženje z nekom, ki ga pravzaprav sploh ne poznaš. Vi ste nas združili, vi ste nas poparčkali po nekih svojih kriterijih in prav to mi je zanimivo. Zanimivo mi je, kako ste zadeli. Vsaj zase lahko rečem – boljše kombinacije, kot sva midva, ne bi mogli najti.

Arnej: Tako kot sva se midva imela lepo ... Imela sva smeh, solze, presenečenja ...

Tanja:Že na začetku sem povedala, da bi se rada naučila čim več in izkusila stvari, ki jih še nisem poznala. Arnej me je veliko naučil. Sploh pri dvigih sem dobila veliko izkušenj. Arnej je zelo močan in me je z lahkoto dvigoval in vrtel. Na tem področju nisem izkušena in sem potrebovala malo več razlage. Če pa bi imela malo več časa, bi lahko pokazala veliko več, ker bi bolje spoznala svoje telo, bolj izpilila tehniko. V kratkem času sva naredila, kar sva lahko.

Kaj je bila zate najtežja stvar?

Tanja: To bo mogoče malo smešno izpadlo. Priznam, da mi je bilo najtežje, ko sem plesala na šanku. Višina mi še vedno ni ljuba. Ta šank ni bil širok in ta omejeni prostor ... Ni mi bilo najbolj prijetno. Sem pa nekako poskušala to odmisliti. To mi je bilo še najbolj zoprno.