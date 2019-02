'Čim krajše, čim bolj seksi, tem boljše!'

Jano Koteskosoizzivi vedno privlačili, saj novo in neznano ponuja priložnost, da se človek ves čas uči in tako spoznava in odkriva sam sebe. Da je njeno prepričanje, da se ti, če si na pravi poti, vedno nekaj odpira, pravilno, dokazuje tudi povabilo v šov Zvezde plešejo. Šova pa se kot modna navdušenka še posebej veseli tudi zaradi čudovitih oblek. "Joj, noro. Na probah ves čas migam z ritjo, s temi resicami, ker mi je tako dobro, ko resice plešejo okoli mene, to je najboljše," navdušeno pojasnjuje.

Sicer je kot manekenka in javna osebnost nosila ogromno različnih in raznolikih oblek, a plesne obleke so nekaj povsem drugega, imajo poseben čar. "To sploh ni moj stil! (smeh) Te obleke bi bile zame čisto 'prekičaste', nikoli jih ne bi oblekla za nikamor, a ko si v tej vlogi, v kateri je to sprejeto in zaželeno, in je to svet, v katerega moraš pasti, se pa povsem vživim. Tukaj velja 'več je več'. Uau, komaj čakam vse te obleke, prave, tekmovalne, to je meni top!" je vzhičena.

Pa bo kot stilistka imela kaj težav pri prepuščanju te naloge drugim ali se bo lahko prepustila stilistkam? "Povsem, one točno vedo, kaj in kako. Niti slučajno ne kompliciram: čim bolj seksi, čim krajše krilo, tem boljše," je povedala v smehu in dodala: "Pa čim več resic!"