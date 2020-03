Cool Fotr premagal strah pred višino: V plezanju zelo uživam

Jani Jugovic, ki ga večina na družbenih omrežjih pozna pod imenom Cool Fotr, se je pred začetkom šova Zvezde plešejo navdušil nad plezanjem na umetni plezalni steni. In to kljub temu, da ima velik strah pred višino.

Jani Jugovic že pridno vadi za svoj prvi nedeljski nastop. FOTO: POP TV

"Teja se je s plezanjem ukvarjala že prej. Več let me je prepričevala, da bi se ji pridružil, ampak nisem bil najbolj navdušen nad tem, še več … prepričan sem bil, da je to brez veze, za povrhu se pa še bojim višine. Na srečo na plezalni steni v telovadnici plezaš največ tri do štiri metre visoko, tako da sem uspel premagati ta strah. Zdaj mi je pa super, luštno in zelo uživam v tem," je za 24ur.com povedal Jani Jugovic, ki zdaj komaj čaka, da se znova poda v steno.

Jani Jugovic se je navdušil nad plezanjem. FOTO: osebni arhiv

Ko so ga sledilci in oboževalci na družbenih omrežjih začeli spraševati, zakaj se je odločil za plezanje, je v šali dejal: "Zmagovalka 2. sezone Zvezde plešejo Natalija Gros tudi pleza in je zmagala (nasmeh)." Vprašali smo ga, ali v šovu Zvezde plešejo cilja na zmago. "Ne razmišljam o tem (spontan smeh)," je skromno odvrnil.

To nedeljo bo plesal Jani, medtem ko bo njegova žena Teja zanj stiskala pesti za dober plesni nastop. FOTO: POP TV