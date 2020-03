Denis Toplak o nečaku: Strog sem res samo, ko moram biti

Denis Toplak, stari znanec resničnostnih šovov je pred malimi zasloni in na družabnih omrežjih od nekdaj kazal ljubezen do svoje družine. Še posebej pa je navezan na svojega nečaka Laneja: "Ker svojih zaenkrat se nimam, ogromno časa preživim z svojim nečakom." Pravi, da otroke že od nekdaj obožuje in da je vedno rad priskočil na pomoč, če so prijatelji ali sorodniki potrebovali nekoga, ki bi prevzel varstvo njihovih najmlajših.