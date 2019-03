Denis v solzah: Čudno je javno govoriti o tem

Pevec se skupaj s soplesalko Niko pripravlja na novi teden, na njun drugi nastop v oddaji Zvezde plešejo. Za Denisom so zelo čustveni dnevi, na izjavah se je celo umaknil, ko so ga premagala čustva in solze.

Zamujene oddaje Zvezde plešejo vas čakajo na VOYO, v ponedeljek ob 12. uri tudi v znakovnem jeziku. Oddajo v znakovnem jeziku si lahko ogledate tudi ob sobotah ob 14.40 na POP TV. Denis Vučak je v prvi oddaji skupaj s soplesalko Niko Bagon prebil led in letošnjo sezono otvoril z ognjenim cha-cha-chajem, ki sta ga zaplesala na pesem Ubila si del mene Denisove skupine Game over. Denis je že v prvi oddaji pokazal, kako zelo nerodno mu je bilo na prvih treningih pred soplesalko, kar mnogi od njega niso pričakovali. A tokrat bo Denis ponovno presenetil. Na izjavah za tretjo oddajo se je Denis zlomil in zajokal. Ko se ni mogel več zadržati, se je umaknil in poskušal normalno nadaljevati pogovor, normalno nadaljevati svoj tok misli. Kaj ga je vrglo iz tira in kaj ga je tako ganilo si oglejte v nedeljski oddaji, ko bosta z Niko zaplesala enega od standarnih plesov. Kdo od zvezdniških plesalcev vas je v drugi oddaji najbolj navdušil? Glasujte za svojega favorita! FOTO: POP TV