Drugi tekmovalec šova Zvezde plešejo je Miki Vlahović

Miki Vlahovićje zagotovo eden od Slovencev, ki je bil na največjem številu maturantskih plesov, saj s skupino Victory na glasbenem parketu delujejo že 30 let. Zagotovo ste njihovo zimzeleno: "Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane, tu imam ljubezen, tukaj sem doma ..." že prepevali, verjetno pa niste vedeli, da je avtor pesmi prav Miki. Poleg plesnih koreografij bo zanj največji izziv usklajevanje nastopov s skupino in treningov.

Mikija smo med intervjujem soočili z zabavnimi izzivi, v katerih je pokazal, kako dobro improvizira.