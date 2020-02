Ekipa šova Zvezde plešejo se na začetek nove sezone že pripravlja z vso strastjo. Voditelja Tara Zupančič in Peter Poles ter vsi štirje žirantje, torej Lado Bizovičar, Andrej Škufca, Katarina Venturini in Nika Ambrožič Urbas, so se podružili na skupinskem fotografiranju in razložili, po katerem plesu smo znani Slovenci, ter skušali drug drugega opisati s plesom.