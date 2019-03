Franko deli pozitivno vzdušje

Franko, ki smo ga spremljali v resničnostnem šovu Kmetija, zdaj pa brusi pete v šovu Zvezde plešejo, je velik glasbeni navdušenec, svojo strast pa je našel tudi v bobnanju. Zdaj sta se s prijateljem Krisom Kodeljo odločila, da je čas za svež material, tukaj je pesem in videospot Stop.

Franko Bajc, tekmovalec šova Zvezde plešejo, se je odločil, da je čas za avtorsko glasbeno udejstvovanje. S prijateljem Krisom Kodeljo je stopil v studio glasbenika in producenta Žana Serčiča in posnela sta pesem Stop.

FOTO: Izvajalec

"Komaj čakam, da delim to zgodbo z vami. Ponosno lahko rečem, da sta zelo pomemben del ekipe tudi vrhunski producent in glasbenik Žan, ki je pesem posnel in sproduciral. Žan z vsako novo skladbo navdušuje – ne samo kot glasbenik, ampak tudi kot človek! Dobra ekipa je edini recept in hvaležen sem, da je tako," je na Instagramu navdušeno zapisal Franko in povabil k ogledu videospota, za katerega je poskrbela snemalna ekipa Metrum Films - Gaber Riegel.

"Začetek najine zgodbe sega v leto 2008, ko sva začela obiskovati nižjo glasbeno šolo v Ajdovščini. Kljub vzponom in padcem od takrat naprej ostajava nerazdružljiva," še doda Franko: "Ker se nisva hotela več zanašati na druge, poleg tega sva videla, da močne želje in povezanosti, ki je med nama, ne moreva in niti ne pričakujeva od nobenega drugega. Iskala sva producenta, ki bi zgodbo razumel in bil enako predan. In Žan to zagotovo je."