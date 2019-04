Franko razočaran: To je bil najslabši nastop do zdaj

Franko Bajc je že v Survivorju in na Kmetiji pokazal, da je izjemno samokritičen in da pri svojem delu ne dopušča napak - pa naj bodo to igre v resničnostnih šovih, vodenje sotekmovalcev, odnosi, adrenalinski podvigi ali ples.

Preteklo nedeljo je Franko plesal z Majo Geršak, ki jo je dobil v tednu zamenjave soplesalcev. Kot je povedal sodnikom, je imel do Maje izredno strahospoštovanje, saj je je spremljal že pretekli dve sezoni in da mu veliko pomeni, da je lahko zaplesal s takšno profesionalko. "Mislim, da sem, kar se tiče vaj, pokazal svoj najslabši nastop do zdaj," je povedal Franko za 24ur.com in dodal, da je vseeno vesel, saj ve, da je že pokazal napredek.