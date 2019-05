Franko spregovoril o boleči izkušnji: dekle ga je prevaralo s prijateljem

Žal Frankov primer kaže, da je ljubezen nepredvidljiva in da te lahko najbolj ranijo in izdajo ljudje, ki jih imaš najraje, ter da predana ljubezen in brezhiben izgled nista zagotovilo, da te nihče ne more prizadeti.

Čeprav bi pričakovali, da postavni Franko Bajc nadvse uživa v pozornosti množice deklet, ki vzdihujejo za nasmejanim mišičastim zvezdnikom, pa se je v resnici zadnje čase deklet kar malo branil. A za to ima dober razlog: za sabo ima težko ljubezensko zgodbo. Dekle, ki jo je imel neizmerno rad in bi zanjo storil vse, ga je prevaralo – z njegovim zelo dobrim prijateljem. Čeprav je mnogi težko razumejo, kako je lahko prevaran nekdo, ki ga večina deklet opisuje kot sanjskega moškega, se je to zgodilo večkrat.

Zdaj je spregovoril o boleči izkušnji, ki ga je globoko zaznamovala. "Zadnje čase sem se deklet precej izogibal, ker se dobro poznam in vem, da se hitro in globoko navežem. Imel sem namreč dekle, ki sem jo imel neizmerno rad in bi zanjo naredil vse, a me je prevarala in to z osebo, ki mi je bila blizu in takrat sem izgubil zaupanje v ljubezen in prijateljstvo," je povedal.

Dodal je, da je izkušnja na njem seveda pustila velik pečat, a jo je vzel kot lekcijo in postal bolj previden in zadržan. Drugače pa danes nanj ne vpliva več, nikomur od njiju ne zameri nič. Kljub tako težki preizkušnji in hudi lekciji je iz tega sčasoma potegnil le dobro in ga ni potolklo. "Kljub vsemu še vedno verjamem v pravljice, da me nekje čaka oseba, ki ji bom lahko zaupal, se ji predal in jo imel res rad," pravi.

Nedvomno kandidatk ne manjka, v kateri pa bo postavni Franko začutil dušo dvojčico, bo pokazal čas.