Spremljajte največji plesni spektakel in glasujte za zvezde, ki so vas najbolj navdušile!

Sodelujejo lahko uporabniki Telekoma Slovenije, A1, Telemach in T2.

Izmed vseh pravilno prispelih glasov bomo vsako oddajo izžrebali gledalca/-ko, ki bo prejel/-a denarno nagrado v višini 1.000 EUR.

Vsi, ki boste kadarkoli glasovali v času šova Zvezde plešejo, se v finalni oddaji uvrstite v žreb za novi Volkswagen Golf, ki ga podarja Porsche Slovenija d. o. o.

Nagrajenec tedenskega glasovanja, ki prejme 1.000 EUR, bo objavljen po nedeljski oddaji v živo, in sicer v drugem oglasnem blokukuharskega šova Mali šef Slovenije in najpozneje do torka prihodnjega tedna na straneh zvezdeplesejo.si

Cena oddanega glasu je 1,99 EUR z DDV.

- Splošni pogoji sodelovanja za uporabnike Telekoma Slovenije

- Splošni pogoji sodelovanja za uporabnike 090

- Splošni pogoji sodelovanja za uporabnike A1

- Splošni pogoji sodelovanja za uporabnike Telemach

- Splošni pogoji sodelovanja za uporabnike T2

* Denarno nagrado podarja PRO PLUS. Izplačilo denarne nagrade bo PRO PLUS izvedel najkasneje v 14 dneh po predvajanju oddaje. Znesek nagrade predstavlja bruto vrednost, kar pomeni, da izplačevalec izplača dosežen znesek, zmanjšan za znesek davka, katerega izplačevalec odvede in nakaže kot akontacijo dohodnine. Prejemnik izrecno dovoljuje, da se osebni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, EMŠO, davčna številka in številka osebnega računa) uporabijo v namen, zaradi katerega so bili dani - izplačilo nagrade.

** Srečni dobitnik finalnega žreba prejme novi Golf 1.5 TSI Life, 96 kW(130 KM) v beli barvi, ki ga podarja podjetje Porsche Slovenija d. o. o.. Nagrajenec mora po 105. členu (3. odstavek) in 131. členu zakona o dohodnini pred prevzemom avtomobila plačati akontacijo dohodnine.