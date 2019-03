Igor Mikić bo moral s standardnim plesom navdušiti sodnike

Nocoj se bo ob 20. uri na POP TV v šovu Zvezde plešejo z drugim plesom predstavila še druga skupina zvezdnikov, ki so za enkrat na plesni parket stopili le enkrat. Prejšnji teden je iz prve skupine zvezdnikov šov zapustil Gregor Poljanec - Kirsch , ki je sicer navdušil s cha-cha-chajem. Njegov odhod je najbolj šokiral in pretresel njegovo dekle Špelo Grošelj, ki je po končani oddaji zaradi njega jokala kot dež .

Tinkara je prvi ples odplesala na pesem svoje nekdanje skupine Bepop Moje sonce. Takrat je plesala cha-cha-cha, zdaj pa se bo morala soočiti z enim od standardnih plesov. Takšen izziv nocoj čaka tudi Igorja Mikića in Tanjo Žagar. Slednjo so sodniki opozorili, da bo morala pri drugem plesu pokazati malo več umirjenosti, neko drugo plat Tanje, ki je gledalci morda še ne poznajo tako zelo. Mikić pa bo v vsakem primeru moral narediti velik vtis na sodnike in popraviti napake, ki jih je naredil pri prvem plesu - mišičnjak je prvi, ki je v treh sezonah dobil oceno ena. Zloglasno enko mu je dodelil glavni sodnik Andrej Škurfca. A tudi Škufca je bil zaradi tega 'kaznovan'. Zvezdniki, ki so plesali prejšnjo nedeljo, so mu loparček z eno namreč ukradli.