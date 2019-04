Igor Mikić za enko ni ostal dolžen Andreju Škufci

Andrej je dodal, da je 'izgledal tangu primerno' in da je bila njegova drža solidna. "Imela sta dober kontakt in po prostoru sta se premikala zelo energično. Lahko rečem, da si skoraj že plesal. Skoraj, to je v bistvu zelo dobro! Moja ocena bo odražala kvaliteto tvojega tanga," je povedal, preden je Igorju pokazal oceno štiri.

"Vidim, da si se resno lotil tega podviga ... Z vsemi rekviziti vred," je Igorju rekel glavni sodnik Andrej Škufca , ki je fitneserju za prvi ples pokazal najslabšo oceno . Nadaljeval je: "Ta tango si odplesal dobro.'"Po tej pohvali je Igor odhitel do sodniške mize in Andreju segel v roke: "Zdaj sva si bot!"

'Levu na vrhu je najtežje'

"Dala sva vse od sebe, je pa res, da je bil malo večji pritisk zaradi prejšnje oddaje. Vsi vemo, kaj je bilo, ampak to je to," je za 24ur.com povedal Igor in dodal, da pohvale nosijo veliko odgovornost: "Levu, ki je na vrhu, je najtežje, ker mora tam ostati in se boriti, da ostane na vrhu. Počasi plezam proti vrhu in z Valeriyino pomočjo nama bo uspelo in imava velike ambicije."

Igor pa ni ostal dolžen niti Ladu Bizovičarju. Ko ga je ta pohvalil in rekel, da ni tako slab material za plesalca, mu je Igor odvrnil: "Tudi ti za voditelja ne!" Vprašali smo ga, če se je pripravil: "Prejšnjič nisem prišel do sape in sem ga lahko samo opazoval. Fajn je, da se replicira kaj nazaj, da se malo pošali, vseeno je to zabavna oddaja, to je dobrodošlo."