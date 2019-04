Izpadla Jana: Malo grenkega priokusa seveda je

V sedmi oddaji šova Zvezde plešejo so znani zamenjali profesionalne plesalce, a menjava je bila usodna za manekenko Jano Kotesko, ki je prejela najmanj sodniških ocen in najmanj glasov gledalcev.

Sedem plesnih parov se je v sedmi oddaji šova Zvezde plešejo zavrtelo na plesišču z drugimi plesnimi partnerji kot sicer, saj je bil na vrsti teden menjav. Večina je novega partnerja sprejela dobro in kot pravijo, je šlo za odlično popestritev in svežo energijo. Kljub dobro odplesani salsi pa je morala plesni šov zapustiti manekenka Jana Koteska, saj je bila na dnu lestvice sodniški ocen in glasov gledalcev, ki ji niso prinesli možnosti za nadaljevanje plesnega tekmovanja."Da, očitno sem odplesala svoj zadnji ples. Če sem iskrena, sem se v zadnjih oddajah že navadila biti med ogroženimi pari. (smeh) Tako da glede tega ni bilo treme. Vsakič se pripraviš, da odplešeš po najboljših močeh. Jaz sem se imela v šovu res izjemno, zame je bilo to eno tako veliko doživetje. Od prve sezone sem si želela biti del tega plesnega tekmovanja in sem hvaležna za to izkušnjo. Presrečna sem tudi, da sem dobila tako super plesalca, kot je Tomaž Šter, ki je res odličen in mu aplavdiram,"je takoj po koncu oddaje povedala Jana.

Jana in Tomaž sta končala plesno tekmovanja, kar pa jima je prineslo malo grenkega priokusa. FOTO: Miro Majcen

Čeprav sta Jana in Tomaž zapustila plesni šov, pa pravita, da še nista odplesala zadnjega plesa. "Uradno sva končala plesno tekmovanje, zagotovo pa bova zaplesala še kakšen ples. Imava jih še kar nekaj na seznamu," je še dodala Jana, Tomaž pa dodal: "Midva sva se imela super. Jana je veliko pokazala, kot plesalka in kot oseba."Da odhaja domov, pa Jana priznava ni najbolj prijetno. "Malo je težkega občutka in grenkega priokusa, tega ne bom skrivala. Se pa zavedam, da je to pač šov in pravila so taka, da eden vedno izpade. Vsak bi si želel ostati do konca, saj se imamo res super in bi vsi radi plesali."

Jana pravi, da bi si želela plesati še naprej v šovu, a pravila so taka, da eden vedno izpade. FOTO: Miro Majcen