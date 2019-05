Že izpadli tekmovalci o svojih vtisih: izjemno, fantastično, fenomenalno

Gregor Poljanec - Kirsch je tisti 'nesrečnež', ki je iz šova izpadel prvi, in sicer v 3. oddaji. In kakšna je bila njegova prva reakcija? »Meni je bilo super, ampak tako so odločili. Jaz se res zelo zahvaljujem Martini, da je iz mene potegnila največ, kar je lahko glede plesa,« je povedaj takoj po izpadu in dodal, da se je s situacijo pač sprijaznil.

Vsak od tekmovalcev je v letošnjo sezono šova Zvezde plešejo vstopil poln optimizma, dobre volje, z željo po novi izkušnji in upanjem na čim višjo uvrstitev. Biti del najbleščečejšega šova te pomladi je namreč za vsakogar neponovljiva izkušnja, kar so potrdili tudi tisti, ki so se od tekmovanja morali posloviti. Eni bolj drugi manj razočarani so naši novinarki po izpadu zaupali svoje vtise.

»Ne morem reči, da gre za razočaranje, saj bi to bilo le, če ne bi odplesal po najboljših močeh. Odplesal sem najboljše, kar je šlo, zadeve pa so se na koncu obrnile tako, kot so se, in to je to. Seveda ne bi šel domov, a glede na to, da sem za svoje sposobnosti zelo dobro odplesal prvi in drugi ples, nimam kaj. Gledalci so odločili. Verjetno bi me, če bi bil še nekaj oddaj notri, bolje spoznali.«»Luštno je bilo, dokler je trajalo,«pa je naši novinarki zaupal Boris Kopitar , ki je kot drugi moral zapustiti šov. »Zahvalil bi se Nini, sodnikom za nasvete in svoji družini. Sicer nimam občutka, da sva izpadla. Midva sva samo končala eno lepo skupno druženje in meni to nikoli ne pomeni konec nečesa. Vedno, ko nekaj končaš, imaš priložnost iti naprej, več časa imaš za druge stvari, ker dejansko vsem, ki bi se kdaj česa podobnega lotili, polagam na srce – to je res naporno in zdaj se plesno tekmovanje v šovu pravzaprav šele začenja..« V isti oddaji sta teden dni kasneje izpadli kar dve zvezdi, in sicer Tinkara Fortuna in Igor Mikić . Simpatična bivša bepopovka je takoj po izpadu povedala: »Hvala Alekseju za vse treninge! Bilo je res lepo doživetje. Zdi se mi, da sem se zdaj v petem tednu že res dobro sprostila in mi je malo žal, da odhajam domov, ampak že mora tako biti.« »Dala sva vse od sebe, negativce pa ko j...! Rusko trdo delo, druženje in čut do žensk, to sem odnesel od šova,« pa je po oddaji, v kateri se je moral posloviti, povedal Igor. »Smo sumili, da se bo nekaj zgodilo, nisva pa pričakovala, da bova morala domov midva. Bila sva zelo samozavestna glede najine točke in sva res dala veliko od sebe, tako na treningih kot tudi v oddaji. Ampak to je šov, in saj veste, kaj pravijo: 'Show must go on!' in midva tudi.'« Naslednji je oddaji v slovo pomahal Denis Vučak , ki je priznal, da je počaščen, da je bil lahko del te velike plesne zgodbe.

»Kot pa sem rekel že prej v oddaji, moj cilj je bil, da postanem še boljši plesalec in da pridem iz šova še večji človek. To mi je tudi uspelo in za to se zahvaljujem Niki. Ona je iz mene spravila tisto, kar nisem mislil, da znam, je verjela vame, ko sam nisem. Hvaležen sem za to izkušnjo.«Svojemu soplesalcu Tomažu in vsem, ki ste ji namenili glasove, se je zahvalila tudi Jana Koteska in dodala: »Res je bilo kar eno veliko plesno popotovanje in sem res uživala. Če sem iskrena, sem se v zadnjih oddajah že navadila biti med ogroženimi pari. (smeh) Tako da glede tega ni bilo treme. Vsakič se pripraviš, da odplešeš po najboljših močeh. Jaz sem se imela v šovu res izjemno, zame je bilo to eno tako veliko doživetje.«

Kot je po izpadu iz šova povedala Klara Lorger, je bilo tekmovanje tudi zanjo neponovljiva izkušnja:»Jaz sem se imela fenomenalno, fantastično in si štejem v veliko čast, da sem bila lahko del tega šova. Toliko kolikor sem zdaj preplesala verjetno ne bom nikoli več v življenju. (smeh) Rada bi se predvsem zahvalila vsej ekipi za vse, sama sem se počutila super na vsakem koraku. Predvsem pa hvala Jerneju, družini, sodelavcem in vsem gledalcem za podporo.« »Vse sva dala od sebe in sem hvaležna Mihi za vse, zato upam, da bova še kdaj zaplesala,« je takoj po koncu oddaje prejšnji teden povedala Tina Gorenjak, ki pa je med mnogimi veljala za favoritko. »Super sva se imela in lahko rečem, da sem imela ob sebi res najboljšega plesalca. Poleg tega sem dobila zelo dobrega prijatelja, in to v življenju res veliko pomeni. Lahko rečem, da je moja zmaga to, da sem v šovu dobila prijatelja.« Kot zadnji pa se je moral posloviti simpatični Franko Bajc, ki je v šov vstopil brez plesnega predznanja, zapustil pa ga je kot odličen plesalec, upravičeno ponosen tudi sam nase: »Nimam besed, kaj bi sploh rekel. Presegel sem svoja pričakovanja, zelo sem užival in hvala vsem, ki so glasovali zame in mi omogočili to plesno pot. Zelo sem zadovoljen, nič od tega pa ne bi bilo mogoče, če se ne bi Svetlana vse tedne tako zelo trudila, zato gre velika zahvala njej.«