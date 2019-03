Javno priznala, da je osvajala svojega menedžerja

Pred dvema letoma se je na veliko ugibalo o nosečnosti priljubljene pevke Tanje Žagarin o tem, kdo je oče njenega otroka. Kmalu po rojstvu Tanjinega prvorojenca je postalo jasno, da je otrok plod ljubezni z Mikijem Šarcem, njenim dolgoletnim menedžerjem. In čeprav parček svoje zveze ne izpostavlja javnosti, je Tanja v nedeljski oddaji Zvezde plešejo na simpatičen in hudomušen način potrdila to, kar je širna Slovenija dolgo ugibala.