Jih izklesana telesa ovirajo pri plesu?

V spektakularnem šovu Zvezde plešejo tako ali drugače navdušujejo tudi trije postavni zvezdniki Franko Bajc, Igor Mikić in Gregor P. Kirsch. A pri plesu so pretirane mišice in 'nabite' roke lahko tudi ovira. Fantje so nam zaupali, kako se sami spopadajo s tem.

Franko Bajc, Igor Mikić inGregor P. Kirsch so znani, da zelo vestno skrbijo za svoje postave, tudi s številnimi obiski fitnes centrov. Priznavajo pa, da zdaj v času šova in plesnih treningov niti ni časa za fitnes in dodatno telovadbo. "Sem človek, ki v življenju dela vsako stvar na 200 odstotkov, ker ne maram polovičarstva, zato sem se pred oddajo Zvezde Plešejo odločil, da se ji posvetim v celoti. Fitnes sem zamenjal za parket in svojo punco sem zamenjal za plesalko Valerijo, s katero se šest ur na dan potiva in plesnih korakov učiva, zato nimam niti časa, niti energije za kaj drugega," je priznal Igor, s katerim se strinja tudi Gregor: "Glede na to, da preživim veliko ur v plesni dvorani, sem tudi sam za čas šova Zvezde plešejo fitnes opustil."

Igor Mikić je zaradi plesnih treningov začasno opustil fitnes vadbo, shujšal pa je že pet kilogramov. FOTO: Miro Majcen

Franko pa poleg treningov vztraja tudi še s fitnes vadbo. "Zaenkrat vadbe v fitnesu še nisem opustil, saj se nimam za klasičnega fitneserja kot si mogoče ljudje predstavljajo. Od nekdaj večino časa posvečam učenju kontrole nad telesom in treninge prilagodim različnim situacijam in samem počutju. Trenutno je poudarek na gibljivosti, kar mislim da mi pri plesu nebi smelo škoditi."

Franko Bajc pravi, da nima težav z mišičastimi rokami, ampak vidi, da jih je do sedaj premalo raztegoval, kar je pri plesu pomembno.

So zaradi mišic v rokah prtrdi v gibanju? Mnogi bi pomislili, da bodo pretirane mišice fante ovirale pri plesu, kar so mislili tudi sodniki, a so bili prijetno presenečeni, ko so fantje odplesali prve plesne točke. "Mislim, da ni problem v velikosti rok, vsaj pri meni, ampak v tem, da sem jih do zdaj premalo raztegoval," je povedal Franko. Tudi Igor je delil svoje izkušnje: "Na začetku sem imel kar veliko težav z gibljivostjo in motoriko, ker je ples čisto nasprotje fitnesa, vendar mi gre iz dneva v dan bolje. Roke povprečnega plesalca so suhe, da jih lažje drži visoko, moje so pa mesnate, zato mi je bistveno težje, vendar sem se v fitnesu tudi naučil trdega dela in discipline, kar je v življenju najbolj dragoceno. Trdo delo premaga talent, če talent ne dela trdo, zato zmaga moja bo. (smeh) Zunanja podoba odraža notranje počutje in kot vidite se počutim fenomenalno." Da mišice lahko ovirajo pri plesu, priznava tudi Gregor: "Lahko bi rekel, da me mišice rahlo ovirajo, vendar delam dosti na fleksibilnosti in gibljivosti."

Gregor P. Kirsch priznava, da so plesni treningi res drugačna vadba, fizično pa s tem nima težav. FOTO: Miro Majcen

Ples je odlična vadba Čeprav so vsi trije plesni zvezdniki zapriseženi fitneserji, pa so soglasni, da je ples odličen način vadbe. "Za zmago se je treba boriti in veliko truda vložiti, ker nič ne bo padlo z neba, razen toča, to pa ja. (smeh) Moja soplesalka se ne pritožuje nad mojimi mišicami in tudi plesne obleke mi lepo stojijo, vendar ure in ure plesa imajo tudi svojo ceno. Shujšal sem že 5 kilogramov in se odpovedal prostemu času. Moji dnevi se trenutno vrtijo okoli plesa, ker ne želim tekmovanje zapustiti z mislijo, da nisem vložil svojega maksimuma. V fitnesu dvigujem uteži, pri plesu Valerijo, v oddaji Zvezde plešejo pa gledanost. STOP! MIKIČ TIME!," je v svojem stilu še dodal Mikić. "Plesni treningi so res drugačna vadba, fizično sicer nimam problemov, so pa za to moji možgani bolj obremenjeni, zaradi koreografije, novih gibov in korakov…" Franko Bajc pri plesu vidi celo prednost. "Zelo rad imam različne načine telovadbe, bolj se posvečam samemu počutju. Ples je tudi ena vrsta tega, zelo dober način za spoznavanje svojega telesa, ki jo z vsakim dnem bolj vzljubljam. V fitnes lahko grem tudi prej in potem tako da se s tem ne obremenjujem."