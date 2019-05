Kaj je v življenju najbolj zaznamovalo že izpadle tekmovalce?

Začetek ljubezni, rojstvo otroka, karierni uspeh, nesreča, bolezen. Veseli ali žalostni dogodki, ki jih je – vsaj nekatere – na lastni koži izkusil že marsikdo med nami in so tako ali drugače zaznamovali naša življenja. Tudi zvezde 3. sezone šova Zvezde plešejo niso nobene izjeme. V 8. oddaji, ki je bila ravno zaradi osebne note nabita s čustvi, smo lahko slišali in na nek način skozi ples začutili njihove zgodbe. Tekmovalci so se namreč vrnili v leto, ki jih je najbolj zaznamovalo in nekateri so celo prvič javno spregovorili o pomembnih življenjskih prelomnicah.

Kaj pa je v življenju najbolj zaznamovalo že izpadle tekmovalce?

Še pred začetkom letošnje sezone pa je prav vse tekmovalce naša novinarka med drugim ravno tako povprašala, kaj jih je do sedaj v življenju najbolj zaznamovalo oziroma ali imajo kakšno takšno izkušnjo. Kot rečeno smo zgodbe tistih, ki se še borijo za plesni globus, že slišali v oddaji, poglejmo pa, kaj so takrat povedali že izpadli tkmovalci.

Gregor P. Kirsch, ki je moral šov zapustiti prvi, je povedal, da ga je najbolj zaznamovala menjava poklica in posledično sprememba načina življenja. »Lahko rečem, da je življenje z menoj kar prijazno, večkrat pa se s ponosom spomnim začetka ustvarjanja lastne družine in življenja v njej, kamor sodijo tudi rojstva otrok in vnukov,« se najpomembnejšega obdobja v življenju spominja Boris Kopitar, Igor Mikić pa je povedal, da je osebnostno najbolj zrasel, napredoval in se spremenil, ko je stopil iz cone udobja in se preselil v Avstralijo. »Čeprav se je bilo težko navaditi na nove ljudi, mesto in življenje, sem zelo hvaležen za to izkušnjo, ki me je veliko naučila. Poletel sem iz gnezda in odprl krila. Ni pomembno, kje na svetu človek živi, pomembno je, da dela to, kar ga veseli.«