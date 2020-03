Kaja Vidmar: V meni je še danes majhno dekle polno otroškega smeha in idej

Mlada Kaja Vidmar, ki se bo vrtela na plesnem parketu v novi sezoni šova Zvezde plešejo, se med drugim že deset let ukvarja tudi s sinhroniziranjem risank. Svojo strast pa je odkrila nenamerno med snemanjem serije:"Ko sem imela premor, sem hodila po hodnikih in ponavljala scenarij, nato pa sem prišla do studia, kjer sinhronizirajo risanke."Imela je srečo, ker so jo povabili, da se preizkusi."Takoj sem privolila, ker sem velika oboževalka risank in risanih junakov, predvsem pa se rada preizkušam v igri različnih karakterjev."